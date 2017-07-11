Haberlere Göre Çin Seneye VPN'leri Engelleyecek!
Çin bu kez de tüm VPN'leri engellemeyi düşünüyor! Peki halk buna tepki verecek mi?
Haberlere göre Çin, sanal özel ağlara (VPN) erişimi önümüzdeki sene engelleyecek. Haberin kaynağı Bloomberg. Eğer bu gerçekleşirse, Çin halkının internete özgürce erişimine ciddi bir darbe daha vurulacak.
Benzer içerikleri kaynak gösteren Bloomberg, Çin hükümetinin devlete ait telekomünikasyon şirketlerine 1 Şubat'tan itibaren VPN erişimini engellemelerini emrettiğini yazıyor. Bu senenin başlarında, Çin'in Endüstri ve Bilgi Teknolojileri bakanlığı izinsiz internet erişimlerini "temizlemek" için tüm VPN hizmetlerinin hükümet izni alması gerektiğini açıklamıştı.
Birçok Çinli internet kullanıcısı Çin'in "Great Firewall" ını aşıp engellenmiş websitelerine ulaşmak için VPN'ler kullanıyorlar. Bu sitelere bazı haber siteleri, Facebook ve Twitter da dahil. VPN engelinin yabancı şirketleri etkileyip etkilemeyeceği belirsiz, bu şirketlerin çoğu verilerini güvene almak için VPN kullanıyor.
Eskiden Baidu'da uluslararası iletişimin başında bulunan Kaiser Kuo, Pazartesi günü bir Facebook gönderisinde şöyle demişti: "Eğer güvenlik ve stabillikle söyledikleri kadar ilgileniyorlarsa, o zaman VPN'a erişimi serbest bırakmalılar. Çin'de VPN kullananlar az ama cesur bir kesim. Yasağı öylece kabul etmeyeceklerdir. Partiye etkisi çok kötü olacak. Önümüzde karanlık günler var."
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın