Hack Olayıyla Ortaya Çıkan Trump'ın Twitter Şifresi, Herkesi Şaşırttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, Hollandalı etik bir hacker tarafından kolaylıkla hacklendi. ABD Başkanının Twitter şifresi ise, görenleri hayrete düşürdü.

23 Ekim 2020 14:00

Levent Öztürk