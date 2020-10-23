Hack Olayıyla Ortaya Çıkan Trump'ın Twitter Şifresi, Herkesi Şaşırttı

Hollandalı bir hacker olan Victor Gevers, 16 Ekim 2020 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabına "maga2020!" şifresini kullanarak giriş yapmayı başardı. Bu başarısını kanıtlamak için de Hollandalı haber merkezi Vrij Nederland (VN) ile bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu ekran görüntüsünde, Trump'ın görünen ismini, profil resmini ve kapak resmini değiştirebileceği profili düzenle iletişim kutusunu gösterdi.
Bu olayda iki çok önemli ve şaşırtıcı detay bulunmaktaydı. Bunların ilki, Gevers'in doğru şifreyi bulması için sadece yedi deneme yapmış olmasıydı, daha doğrusu bu kadar önemli bir hesabın bu kadar basit bir şifreyle korunmasıydı. Diğeri ise, hesabın güvenliğini arttırmak için çift etkenli doğrulamanın aktif edilmiş olmamasıydı.
Neyse ki Victor Gevers etik bir hacker olduğu için Trump'ın hesabını kullanarak ün zedelemek veya veri çalmak yerine Trump'a bir e-posta göndererek hesabı hacklemeyi başardığını bildirdi. Eğer Gevers'in kötü bir amacı olsaydı, çok kolay bir şekilde silinen direkt mesajları da dahil olmak üzere tüm bilgileri içeren başkanın veri dosyasını indirebilirdi.
Vrij Nederland konu hakkında Twitter'a ulaşarak bu kadar çok tanınan bir ismin hesabının neden daha fazla güvenliğe sahip olmadığını sormuş olsa da, henüz sosyal medya firmasının bir cevap vermediği söyleniyor.
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