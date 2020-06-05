Hacker'lar, Şimdi de Koronavirüs Aşısını Çalmaya Çalıştı

Doktorlar salgında can kurtarma derdindeyken hacker'ların (veya arkalarındaki bazı devletlerin), çalışmaları baltalamak ve Koronavirüs aşısını çalmak için çabaladığı ortaya çıktı.

Hacker'lar Sağlık Sistemini Hedef Aldı

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), Koronavirüs salgını sırasında uğraştığı sorunların arasına, şimdi de hacker saldırılarını da ekledi. İngiltere Devlet İletişim Merkezi (GHCQ) başkanı Jeremy Fleming, bir röportajda hacker'ların salgının başından beri devamlı olarak sağlık sistemlerini hedef aldığını söyledi: "Gerçek şu ki, sağlık altyapısına yönelik saldırılar görüyoruz. Bunun devlet destekli mi yoksa suçlular tarafından mı yapıldığını bilmiyoruz, ancak bizim için hassas olan şeylerin, hatta Korona aşısının peşindeler." 

Fleming, saldırıların devlet destekli olduğuna dair kesin bir ifade kullanmasa da, The Guardian'ın bir raporu, saldırıların arkasında Çin'in olabileceğini söylüyor.

Hacker'ların İngiltere'nin korona virüsüne dair çalışmalarına ve aşı geliştirme çalışmalarına ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Hack girişimlerinin çok karmaşık olmadığı, saldırganların genellikle yanıltıcı bağlantılarla insanları kandırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Yine de saldırılar, Devlet İletişim Merkezi'nin siber güvenlik kolu Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'ni (NCSC) harekete geçirecek kadar ciddi görünüyor.

Hacker'ların korona virüsü çalışmalarına saldırıları, özellikle aşı çalışmalarına öne geçmeyi sağlayarak belirli taraflara politik ve finansal "avantaj" sağlayabilir; ancak daha fazla kişinin ölmesiyle nasıl bir avantaj elde edileceği, bulunduğumuz çağa dair bir soru olmasa gerek.

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