Hacker'lar, Şimdi de Koronavirüs Aşısını Çalmaya Çalıştı

Doktorlar salgında can kurtarma derdindeyken hacker'ların (veya arkalarındaki bazı devletlerin), çalışmaları baltalamak ve Koronavirüs aşısını çalmak için çabaladığı ortaya çıktı.