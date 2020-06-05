Microsoft'tan, "Kopya Çekme" Suçlamasına Yanıt Geldi

Geçtiğimiz hafta, AppGet geliştiricisi Keivan Beigi, Microsoft'un Build etkinliğinde tanıttığı Windows Paket Yöneticisi "WinGet"in büyük oranda kendisinden alındığını, Microsoft'un kendisini işe almak için görüşmeye çağırdığını ve daha sonra aylar boyunca iletişim kurmayıp, sadece Build etkinliği öncesinde bir e-posta gönderdiğini, bir blog yazısı aracılığıyla açıklamıştı. Bu yazıda Beigi, AppGet için planlarını Microsoft ile paylaştığını ancak tüm bu planları, WinGet içerisinde gördüğünü söylüyordu. Başka bir deyişle Microsoft'un, kendisinden "kopya çektiğini" ima ediyordu.
Geçtiğimiz gün ise Microsoft, bu açıklamaya yanıt verdi. Yanıtta, Beigi'nin yükleme sırasında script bulunmaması, GitHub içerisindeki zengin manifesto tanımı, tüm Windows app yükleyici tipleri için destek ve uygulamalar için kesintisiz güncelleme gibi Windows Paket Yöneticisi'ndeki özelliklerin bir kısmı için kaynak olarak belirtileceği söylendi.
Bunun tam olarak bir özür olmadığı açık. Ama Beigl'in hakkının verilmesi açısından önemli olduğu da kesin.
Cevabı yazan Andrew Clinick, Beigi ile geçtiğimiz yaz görüştüğünü ve bir Windows paket yöneticisinin nasıl gözükmesi gerektiği konusunda fikrini aldığını da doğruladı. Son ürünün bu görüşmeden ilham aldığı da net bir şekilde görülebiliyor.
AppGet açık kaynaklı bir proje ve bu yüzden Microsoft kodların bir kısmını kopyalasa bile yasal olarak herhangi bir problem bulunmuyor. Yine de, yasal zorunluluk olmasa da, AppGet ve Beigi'den alınan kısımları belirtmek doğru olan yaklaşım ve firma da, daha önce yaptığı hatayı bu şekilde düzeltme yoluna gidiyor.
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