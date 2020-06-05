Microsoft'tan, "Kopya Çekme" Suçlamasına Yanıt Geldi

Microsoft, şirketi kendisinden "kopya çekmekle" suçlayan AppGet geliştiricisi Keivan Beigi'nin gönlünü alacak önemli bir adım attı. Böylece yazılım devi, bir şekilde hata yaptığını da kabul etmiş oldu.