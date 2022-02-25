Hacker Topluluğu Anonymous, Rus Hükümetine Bağlı Siteleri Vurdu!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine tepki gösterenlere dev hacker grubu Anonymous da eklendi. Anonymous'tan yapılan açıklamaya göre Rusya devlet siteleri, ardı ardına DDoS saldırıları ile vuruldu1