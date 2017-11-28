Hacker'lara Rüşvet Olayında Artçı Sarsıntılar!

Hacker''lara rüşvet verdiğini itiraf eden dev internet hizmeti, bu itirafın ardından gelen artçı sarsıntıları yaşıyor!

Hacker'lara rüşvet olayında artçı sarsıntılar!

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