"Hacklenemez" Denilen USB, Parolaları Sızdırdı

"Hacklenemez" olarak tanıtılan bu USB sürücüsü, güvenlik araştırmacılarına göre hiç de iddia edildiği gibi değil...

14 Mayıs 2019 15:00

Doğan Kürşat Aktaş