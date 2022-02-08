Hack'lenen 94.000 Bitcoin Ele Geçirildi, New York'lu Çift Tutuklandı!

2016 yılında yaşanan ve son dönemin en büyük kripto para hack olaylarından biri olarak bilinen Bitfinex'in hack'lenmesinde yeni gelişme: Çalınan 94.000 BitcoiN'e el konuldu, New York'lu çift tutuklandı!