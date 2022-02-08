Hack'lenen 94.000 Bitcoin Ele Geçirildi, New York'lu Çift Tutuklandı!

ABD Adalet Bakanlığı, 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasının hack'lenmesi sonrasında çalınan 94.000'den fazla Bitcoin varlığına el koyduğunu ve hack olayından sorumlu olduğu ve çalınan varlıkların aklanmasında rol aldığı düşünülen New Yorklu bir çifti tutukladığını duyurdu. Her ikisi de New Yorklu olan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan, resmi suçlamalarla yüzleşmek üzere New York mahkemesine çıkarılacak.
Tutuklamaları bugün bir basın açıklamasıyla duyuran DOJ Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, iki şüpheliden ele geçirilen ve yaklaşık 3,6 milyar dolar değerindeki 94.000 Bitcoin'in "departmanın şimdiye kadar el koyduğu en büyük mali değeri" temsil ettiğini söyledi.
Mahkeme belgelerine göre yetkililer, Ağustos 2016'da Bitfinex'ten çalınan Bitcoin'lerin aklanmasında Lichtenstein'ın çok önemli bir rol oynadığını iddia ediyor. Yetkililer, son beş yılda çalınan fonların yaklaşık 25.000'inin "karmaşık bir kara para aklama süreci" yoluyla aklandığını söyledi.
Bu süreç, iddiaya göre çevrimiçi hesaplar oluşturmak için hayali kimlikler kullanmak; işlemleri otomatikleştirmek için bilgisayar programlarını kullanmak; çalınan fonları çeşitli sanal para borsalarındaki ve dark web pazarlarındaki hesaplara yatırmak ve ardından izini gizlemek için fonları geri çekmek; Bitcoin'i diğer sanal para birimi biçimlerine dönüştürmek; bankacılık faaliyetlerini meşrulaştırmak için ABD merkezli işletme hesaplarını kullanmak gibi pek çok farklı yöntemi içeriyor.
Adalet Bakanlığı yetkilileri, tutuklamanın Lichtenstein'ın bulut depolama hesaplarından birinde, kripto para birimi adreslerini ve içinde depolanan fonlara erişim sağlayan ilgili özel anahtarını içeren bir dosya bulmasının ardından gerçekleştiğini söylüyor. Yetkililer, bu bağlantıdaki adreslerin "neredeyse tamamının" "hack olayıyla doğrudan bağlantılı" olduğunu belirtiyor.
Haziran 2019'da da İsrailli yetkililer, Eli ve Assaf Gigi adındaki iki kardeşi, 2016 hack'ine karıştıkları iddiasıyla gözaltına almıştı. Son yılların en büyük kripto para soygunlarından birine maruz kalmasına rağmen, Bitfinex'in tüm kullanıcıları tazmin etmeyi başardığı ve çalışmaya devam ettiği biliniyor.
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