Hack'lenen 94.000 Bitcoin Ele Geçirildi, New York'lu Çift Tutuklandı!

2016 yılında yaşanan ve son dönemin en büyük kripto para hack olaylarından biri olarak bilinen Bitfinex'in hack'lenmesinde yeni gelişme: Çalınan 94.000 BitcoiN'e el konuldu, New York'lu çift tutuklandı!

Bitfinex'ten Çalınan 94.000 Bitcoin Ele Geçirildi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
"Uzaydan Gelen" Değerli Elmas, Açık Artırma ile Satışa Sunuldu!
Matrix Resurrections'ın Başarısız Gişe Rakamları, Dava ile Sonuçlandı!
MIT'den Çelik Kadar Sert Ama Plastik Kadar Hafif Polimer!
Barcelona'nın Ünlü Stadı Nou Camp'ın İsmi, Spotify Nou Camp Oluyor!
TCL, Yeni MOVEAUDIO Kulaklıklarını Tanıttı

 

 