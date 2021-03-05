Hafta Sonu Hangi İllerde Sokağa Çıkmak Yasak? Hangilerinde Serbest

Koronavirüsle mücadelede 'kontrollü normalleşme'nin ilk hafta sonunu yaşayacağız... Akıllardaki soru: Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkmak yasak, hangi illerde serbest? Gelin birlikte bakalım

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

'Kontrollü normalleşme' kararlarının açıklanmasının ardından ilk hafta sonu geldi. Kimi illerde cumartesi pazar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Kimi illerde ise pazar günü sokağa çıkmak yasak olacak. Bugün en çok merak edilen sorular arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkmak yasak? soruları var. İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre merak edilen soruların yanıtları:

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Risk haritasına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu gündüz sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

  • İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
  • Hafta sonunda ise farklılık var. Hafta sonları düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
  • Cumartesi günü gündüz sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde kalktı.
  • Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak. Bu illerde de Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.
  • Düşük ve orta risk grubunda ayrıca 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI

Genelgeye göre yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde:

  • 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek,
  • 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında,
  • 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

HANGİ İLLER HANGİ RİSK GRUBUNDA?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerin risk durumları şöyle:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller (14 İl)
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller (28 il)
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (22 il)
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (17 il)
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

Hangi illerde neler yasak tablosuna da bakabilirsiniz

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