Hangi HDMI Kablosunu Almalısınız?
Bugün bir HDMI kablosu satın alacaksanız, nelere dikkat etmelisiniz? Tek tek sıraladık...
HDMI kablolar artık her yerdeler. Yeni bir kablo satın almak istediğinizde teknoloji mağazalarından internetteki sayısız siteye, karşınıza birçok seçenek geliyor. Bugün itibariyle herhangi bir kabloyu alıp, istediğiniz gibi çalışmasını beklemek ise doğru bir hareket değil.
Örnek vermek gerekirse bugünkü yeni kabloların çoğu "4K" Ultra HD görüntüyü iletebilse de, 4K yüksek dinamik aralık (HDR) desteği sunmayabiliyor. Neyse ki HDR'yi destekleyen HDMI kabloları için fazla para dökmenize gerek yok.
Yeni Kabloya İhtiyacınız Var mı?
Yeni TV alırken yeni bir kablo da almanız gerekiyor diye bir şart yok. Kısa mesafelerde (örneğin 2 metreden kısa) üzerinde "High speed" yazan herhangi bir kablo işinizi görecektir. "High Speed" firmalar tarafından 1080p ve daha yüksek çözünürlüğü destekleyen bant genişliğini tarif etmekte kullanılıyor.
Bununla birlikte sadece kabloya bakarak 4K ve HDR içeriği destekleyeceğini söylemek mümkün değil. Üzerinde "High Speed" yazan bir kablo 1080p'yi geçebilse de 4K'ya ulaşamayabilir. Çalıştığını anlamanın tek yolu, kabloyu test etmekten geçiyor.
İyi haber ise kablo çalışıyorsa, yani Blu-Ray player'ınızdan 4K HDR sinyal gönderdiğinizde TV'de 4K HDR sinyal alıyorsanız, her şey yolunda demektir. Farklı bir kablo, bundan daha yüksek bir görüntü kalitesi sağlamayacaktır.
HDMI kablosunun kapasitesi yetmediğinde şu iki sorundan birini yaşayabilirsiniz: Sinyal hiç gelmeyebilir ve ekran siyah kalabilir. Bu durumda önce kabloları ve ayarlarınızı kontrol edin. Çoğu TV'nin 4K'yı kabul eden sadece bir HDMI portu bulunuyor; bunu da kontrol edin.
Diğer sorun ise kendini ekranda "karlanma" şeklinde gösterebilir. Karlanma bazen statik olacak kadar yoğun olabilir veya ekranda arada sırada beyaz piksellerin yanıp sönmesi şeklinde karşınıza çıkabilir. Bu durumda yeni bir kabloya ihtiyacınız var.
TV'niz gönderdiğiniz çözünürlükle aynı çözünürlüğü alıyorsa, her şey yolunda demektir. Yukarıda da söylediğimiz üzere bu durumda farklı bir kablo, daha yüksek bir görüntü kalitesi sunmayacaktır.
En iyi kabloya sahip olmak istiyorsanız, kablonun üzerinde "Premium Certified" yazmasına, 4K/60'ı veya 18GBps bant genişliğini desteklemesine dikkat edin. Kablo "sürümleri" diye bir şey olmadığını belirtelim. Yani "HDMI 2.0" kablosu diye bir şey yok; burada sürüm TV'niz veya diğer cihazlarınızdaki bağlantıdan bahsediyor. Yani HDR içeriği izleyebilmek için hem 4K Blu-Ray player'ınızın, hem de TV'nizin HDMI 2.0'a sahip olması gerekiyor. Burada ikisini birbirine bağlayan kablonun bir önemi bulunmuyor.
Zeynel A. Öztürk
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