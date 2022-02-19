Hangi Sosyal Medya, Dünyamıza Ne Kadar Zarar Veriyor?

İngiltere'de Compare the Market isimli bir web sitesi, sosyal medya ve web siteleri kullanılırken ne kadar karbon salınımına sebep olunduğunu ortaya çıkaran bir hesap makinesi tasarlamış. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Twitch, LinkedIn, TikTok, Reddit ve Snapchat gibi uygulamalar üzerinden hesaplama yapabilen bu araç, bu platformlarda günde ne kadar vakit geçirdiğinize bağlı olarak bir sonuç çıkartıyor.
Web sitesi, en çok karbon salınımına sebep olan platform olarak TikTok'u gösterirken, onu Reddit ve Pinterest takip ediyor. Listede Instagram 4'üncü sırada yer alırken, Facebook 6, YouTube ise 10'uncu sırada kendine yer buluyor.
Hemen buradan ulaşabileceğiniz web sitesinde siz de bu platformlarda geçirdiğiniz süreyi girerek ne kadar bir karbon salınımına sebep olduğunuzu görebilirsiniz.
|Sıra
|Uygulama
|
Dk. Başı Emisyon Değeri
|1
|TikTok
|2.63
|2
|2.48
|3
|1.30
|4
|1.05
|5
|Snapchat
|0.87
|6
|0.79
|7
|0.71
|8
|0.60
|9
|Twitch
|0.55
|10
|YouTube
|0.46
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