HarmonyOS'un Geleceği Çok Parlak Görünüyor!
Uzmanlara göre Huawei'in kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin önünde çok parlak bir gelecek var!
- Levent Öztürk
Huawei'nin firma içerisinde geliştirdiği çok cihazlı işletim sistemi HarmonyOS, bir endüstri uzmanının söylediğine göre Çin'in "ulusal işletim sistemi" olma potansiyeline sahip.
Counterpoint Technology Market Research, Devices and Ecosystems (Counterpoint Teknoloji Piyasa Araştırma, Cihazlar ve Ekosistemler) Araştırma Direktörü Neil Shah'ın TechRadar Orta Doğu'ya söylediğine göre Huawei, işletim sistemini Çin'de çok ileri götürme imkanına sahip. Huawei eğer sağlam bir geliştirici topluluğu kurulabilirse, Çin Hükümeti'nden beklenen destek alınırsa, Google ve Microsoft'a karşı kullanılabilecek ve bu şirketlere bağımlılığı ortadan kaldıracak bir işletim sistemi ortaya çıkabilir.
Alibaba, Baidu ve Tencent gibi Çinli internet isimleri daha önce kendi Android tabanlı işletim sistemlerini geliştirmişlerdi ancak bu sistemler piyasada tutunmayı başaramamıştı. Shah'ın söylediğine göre eğer hükümet, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi diğer büyük Çinli markaları da akıllı TV'ler gibi akıllı telefon dışında ürünler üretmeye iterse, HarmonyOS'un daha büyük bir ölçeğe ulaşarak geliştiricilerin uygulama üretmeleri için daha çekici bir hedef haline gelmesi mümkün olabilir. Şu anda Çinli markalar, Dünya genelinde akıllı telefon piyasasının %40'ını ellerinde tutuyorlar.
Shah sözlerini şöyle sürdürüyor: "Mikrokernel mimarisi işletim sistemlerinin geleceği ve Huawei, bunu büyük ölçekte sahiplenen ilk büyük OS satıcısı. Google da geliştirmekte olduğu Fuchsia OS için mikrokernel mimarisini planlıyor. Huawei, Android'in monolitik çekirdeği ve Apple'ın parçalı OS yaklaşımı gibi şu andaki OS mimarilerinin eksiklerinden öğrendi ve dağıtımlı ve esnek bir miktrokernel mimarisi geliştirdi."
Huawei, mikrokernelin 2.0 işletim sisteminin önümüzdeki yıl yayımlanacağını ve 3.0 sürümünün 2021 yılında sunulacağını söylüyor.
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