Hastane Faturasına Kızdı, Kendi Röntgen Cihazını Kendisi Yaptı!

Hastane faturasının 70.000 dolar olduğun gören YouTuber Willam Osman internette bu faturayı ödemek için hangi mallarını satmayı düşündüğünü açıklayan bir video yayınlamıştı. Sigortalı olduğu için bu borcun sadece 2.500 dolarından sorumluydu ama sigortası olmayan birçok insanın olduğunu da bildiğinden, bu konuda bir şeyler yapmak istedi. Acaba, faturadan daha ucuza kendi röntgen cihazını üretebilir miydi?
Sonuçta bu sorunun yanıtının "evet" olduğu ortaya çıktı ancak bunu duyunca hemen işe koyulup kendi röntgen cihazınızı yapmaya çalışmayın. YouTuber Willam Osman'ın çektiği videoda da söylediği gibi, bu çok tehlikeli bir deney olur, zira baştan aşağı radyasyona maruz kalmanız anlamına geliyor.
Osman, makine için ihtiyaç duyduğu her şeyi internetten satın aldı. Bozuk bir diş röntgeni makinesinden çıkardığı 155 dolarlık bir X-ışını vakum tüpü, dev bir kurşun levha, birkaç Geiger sayacı ve 60.000 volt verebilen bir elektrik kaynağı. Bu parçaları birleştirerek kurduğu düzenekle kendi röntgenini çekmeyi başardı. Sonuçları inceleyen girişimsel radyolog Dr. Michael Cellini görüntünün oldukça iyi olduğunu ancak görüntü kalitesinin teşhis için ihtiyaç duyulan yüksek çözünürlüğe sahip olmadığı söylüyor.
William Osman'ın olay yaratan YouTube videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
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