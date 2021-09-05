Covid-19'a Yol Açan SARS-CoV-2'nin Spike Proteinde Endişe Verici Keşif

Araştırmacılar, belirli kalp hücreleri ile COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin spike proteini arasında ilgili bir bağlantı buldular. Spike proteini, kalbin etrafındaki küçük kan damarlarındaki hücreleri değiştirerek normal işlevlerini bozuyor gibi görünüyor.
Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde sunulan ve henüz hakemli incelemesi yapılmamış baskı-öncesi çalışma, spike proteinin perisit adı verilen hücrelere bağlandığını gösteriyor. Bu hücreler, kalbin küçük damarlarını ve insan vücudunun etrafındaki diğer yerleri kaplar ve bağlanma meydana geldiğinde, perisitler organda iltihaplanmaya neden olan kimyasalları salmaya başlar.
Araştırmada ekip, kalpten küçük damar hücrelerini aldı ve onları spike proteinine maruz bıraktı. Protein, virüs tarafından kendisini hücrelere bağlamak için kullanılıyor. Virüsün konumu sabitlendiğinde, virüs hücre zarı ile birleşerek genetik materyalini serbest bırakıyor. Bu, virüsü kopyalamaya başlayan ve daha sonra patlayan ve diğer hücrelere yayılan hücresel sistemi ele geçiriyor.
Eğer spike proteini tek başına hücrelerin davranışlarını etkileyebiliyorsa, bunun endişe verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durum, enfekte olmayan hücrelerin bile virüs tarafından zarar görebileceğini ve bunun tedavi edilmesini zorlaştırabileceğini öne sürüyor. Ekip, bu hücreler üzerindeki CD147 reseptörünü bloke ederek, hala iltihaplanma olmasına rağmen spike proteinin perisitler üzerindeki etkisini azalttığını buldu.
Perisitler, beyin ve merkezi sinir sistemi de dahil olmak üzere vücudun her yerinde bulunur. Eğer bu mekanizma hastalarda durdurulabilirse, COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonu azaltabilir ve daha fazla araştırma, spike proteini durdurmak için daha iyi yollar üretebilir.
Yazarların makalede belirttiğine göre "bu mekanizma, hücresel ve organ hasarını enfeksiyon bölgelerinin ötesine yayma potansiyeline sahip ve önemli klinik etkileri olabilir. Örneğin, hipertansiyon, diyabet ve şiddetli obezite gibi altta yatan hastalıklar nedeniyle endotel bariyeri bozulmuş ve damar geçirgenliği artmış hastalarda, S protein molekülleri PC bölmesine kolayca yayılabilir ve mikrovasküler hasara neden olabilir veya şiddetlendirebilir. CD147 reseptörünü bloke etmek, en savunmasız hastaların damar sistemini enfeksiyondan ve S proteininin neden olduğu yan hasardan korumaya yardımcı olabilir."
COVID-19'u tedavi etmenin en etkili yolları konusunda pek çok belirsizlik var; bu nedenle aşı, sosyal mesafe, maske gibi profilaksi yaklaşımları ön planda olmaya devam ediyor. Virüsün birçok organ üzerindeki ani ve uzun vadeli etkileri hala tam olarak anlaşılmış değil.
İngiliz Kalp Vakfı'nın Tıbbi Direktör Yardımcısı Profesör James Leiper'ın söylediği üzere "Covid-19, kardiyovasküler araştırma topluluğu için benzeri görülmemiş bir zorluk sundu. Virüsün uzun vadede sağlığımızı nasıl etkileyebileceği konusunda hala bilinmeyen çok şey var, ancak bu araştırma bizi Covid-19'un kalp ve dolaşım sistemini nasıl etkilediğini ve nihayetinde kalbi korumak için yeni yollara nasıl yol açabileceğini daha iyi anlamaya bir adım daha yaklaştırıyor."
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