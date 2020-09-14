Hava Kirliliği Konusunda, Kimsenin Tahmin Bile Edemeyeceği Yeni "Suçlu"

Yol yüzeylerinde kullanılan asfalt, havayı üzerinde giden otomobillerden daha çok kirletiyor olabilir mi? Yeni araştırma bu şaşırtıcı iddiayı savunuyor.