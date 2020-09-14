Hava Kirliliği Konusunda, Kimsenin Tahmin Bile Edemeyeceği Yeni "Suçlu"

İlk başta kulağa saçma gelse de yeni bir araştırma, asfalt yolların otomobillerden daha çok hava kirliliğine yol açabildiğini söylüyor. Araştırmanın hava kirliliği ile kasttetiği şey, 2,5 mikrometrenin altındaki boyutlardaki çok küçük parçacıklar olan PM2.5. Bu tür kirlilik, genellikle yakıtların yanması ve çeşitli kimyasal kaynaklar nedeniyle oluşuyor. Büyük şehirlerde bol miktarda bulunan asfalt, araştırmayı yapanların iddiasına göre hava kirliliğine büyük katkıda bulunuyor olabilir. Araştırmaya göre asfalt ısındıkça daha çok kirliliğe yol açıyor. Üstelik asfaltın güneş radyasyonuna maruz kalmasıyla, sıcaklık sabitken bu bileşimlerin 300 yüz kat daha fazla yayıldığı belirtiliyor.
Araştırmacılar, benzinli ve dizel araçların emisyonlarını asfalt ile karşılaştırdıklarında, asfaltla ilgili kaynakların daha yüksek bir emisyona yol açtığını ortaya çıkardılar. Bunun özellikle sıcak, güneşli yerlerde olduğunu tekrar belirtelim.
Araştırma, otomobillerin emisyonunu azaltmak için büyük çabalar sarfedildiğini, ancak yeni yolların sürekli olarak yapıldığını söylüyor. Bundan dolayı özellikle şehirlerde asfalta bir alternatif aranması gerekebilir.
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