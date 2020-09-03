Intel, 11. Nesil Tiger Lake İşlemcisini Tanıttı; İşte Özellikleri

Intel, yeni nesil mobil PC işlemcilerinin pazara sunulmasıyla ve mobil PC sektörünü ileriye taşıyan geniş ekosistem ortaklıklarının evrimiyle dizüstü performansı alanında yeni bir çağı başlatmış oldu.
Intel Iris Xe grafik mimarisine sahip yeni 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri (kod adı "Tiger Lake"), Windows ve ChromeOS tabanlı dizüstü bilgisayarlar çapında gerçek dünya üretkenliği, iş birliği, yaratma, oyun ve eğlence için rakipsiz yeteneklerle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en iyi işlemcileri.
Intel'in yeni SuperFin işlem teknolojisinden yararlanan 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri, önceki nesillere kıyasla çok daha yüksek frekanslarda çalışırken aynı zamanda lider performans ve yanıt hızıyla güç verimliliğini optimize ediyor. Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung gibi ortaklar tarafından 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri tabanlı 150'den fazla tasarımın pazara sunulması bekleniyor.
Intel ayrıca, ikinci nesil spesifikasyonu ve Project Athena inovasyon programının temel deneyim göstergeleri uyarınca doğrulanmış dizüstü bilgisayar tasarımları için Intel Evo platformu markasını tanıttı. Intel Evo etiketini taşıyan Intel Iris Xe grafik mimarisine sahip 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri tabanlı cihazların iş yapmak için en iyi dizüstü bilgisayarlar olduğu doğrulandı. Bu yıl 20'den fazla doğrulanmış tasarımın pazara sunulması bekleniyor.
Intel üst düzey başkan yardımcısı ve Müşteri Bilgi İşlem Grubu genel müdürü Gregory Bryant, "Intel Iris Xe grafik mimarisine sahip 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri, gerçek dünya işlemci performansı bakımından önemli bir atılımı temsil ediyor ve bugüne kadar ürettiğimiz en iyi dizüstü bilgisayar işlemcileri. Üretkenlikten ve içerik yaratmadan eğlenceye ve oyunlara kadar, gücünü 11'inci Nesil Intel Core işlemcilerinden alan bir sistemi, özellikle ortaklaşa tasarlanmış ve doğrulanmış yeni Intel Evo tasarımlarımızdan birini tercih ettiğinizde, mümkün olan en iyi dizüstü bilgisayar deneyimini satın aldığınızı bilirsiniz," dedi.
Intel, PC ekosistemine liderlik etmeye devam ediyor ve mümkün olan en iyi bilgi işlem deneyimlerini sunmak için platform çapında inovasyona yön veriyor. Yeni Intel Evo platformu markası, odaklanmanıza ve nerede olursanız olun işlerinizi yapmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış en iyi dizüstü bilgisayarları temsil ediyor. Intel ve ortaklaşa tasarım ortakları, Intel Iris Xe grafik mimarisine sahip yeni 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri tabanlı olan ve yoğunlaştırılmış bir test metodolojisi kapsamında ikinci sürüm spesifikasyonu ile Project Athena'nın temel deneyim göstergeleri uyarınca doğrulanan Intel Evo platformuyla dizüstü deneyimlerinde çıtayı bir kez daha yükseltiyor.
Intel Iris Xe Grafik Mimarisine Sahip 11'inci Nesil Intel Core İşlemcileri
Intel Iris Xe grafik mimarisine sahip 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri, hem Windows hem de ChromeOS tabanlı ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en iyi işlemcileri. Bunlar, Intel'in en iddialı tek çipten oluşan sistemini (SoC) temsil ediyor, performans bakımından bir nesilden daha büyük boyutlarda bir atılım ile üretkenlik, yaratma, oyun, eğlence ve iş birliği bakımından U serisi dizüstü bilgisayarlar için en iyi deneyimleri sunuyor. Geniş bir entegre özellik yelpazesi, optimize edilmiş merkezi işlemci, grafik işlemcisi, yapay zeka hızlandırması, yazılım optimizasyonu ve insanların en fazla kullandığı uygulamalarda ve özelliklerde gerçek dünya performansını en yüksek düzeye çıkaran platform yetenekleri ile pazardaki en iyi ince ve hafif platformlara güç katıyor.
En İyi İnce ve Hafif Platformlara Olanak Sağlamak İçin Bütünleştirildi ve Optimize Edildi
Architecture Day 2020 etkinliğinde ayrıntılı bir biçimde açıklandığı şekilde, Intel'in yeni SuperFin işlem teknolojisine sahip yeni Willow Cove işlemcisi ve Intel® Xe grafik mimarileri, frekans bakımından sınırları zorluyor – 4,8 Ghz'ye kadar – enerji verimliliğini artırıyor ve aynı zamanda uzmanlaşmış bilgi işlem motorlarının, hızlandırıcıların ve yazılım optimizasyonlarının tek çipten oluşan sisteme entegre edilmesine olanak sağlıyor.
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