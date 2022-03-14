Havayolu şirketlerinin bulmak zorunda kaldığı yeni ilginç rotalar

Rusya Ukrayna savaşının ardından AB ve Rusya'nın karşılıklı olarak hava sahalarını kapatmaları nedeniyle uçak firmaları daha uzun ve farklı rotalar bulmak zorunda kaldı...

Uçak firmaları artık daha uzun ve yeni rotalar bulmak zorunda

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