Havayolu şirketlerinin bulmak zorunda kaldığı yeni ilginç rotalar

Rusya'nın Ukrayna işgali ile kapanan hava sahaları, uçak firmalarını yeni ve yaratıcı rotalar bulmak zorunda bıraktı. Bu nedenle bazı uçuşlar 4 saatten fazla uzayabiliyor.
Business Insider'ın haberine göre, 27 Şubat'ta AB'nin Rus uçaklarına hava sahasını kısıtlamasının ardından Rusya da misilleme yapmıştı. Bunun ardından havayolu şirketleri belirli rotaları askıya alıp almamaya veya kısıtlı hava sahası çevresinde uzun rotalar izlemeye karar vermek zorunda kaldı ve birçok havayolu ikinci seçeneği tercih etti.
Uçuş Süreleri Uzadı
27 Şubat 2022 tarihinde, Belgrad, Sırbistan'dan Moskova'ya yapılan bir uçuşta, Rus bayraklı havayolu Aeroflot, AB hava sahası üzerinden doğrudan şehre uçamadığı için yolculuğa üç saatlik uçuş süresi ekledi.
British Airways ise Londra ve Yeni Delhi arasındaki hizmetinde artık 1 saat daha fazla uçuyor.
Uzun Rotalar Ekstra Maliyete Neden Oluyor
New York merkezli havacılık danışmanı Robert Mann, ABC News'e , daha uzun rotaları işletmek için ekstra yakıt ve emeğin, şirketlere saatte 12.000 $'a kadar ekstra maliyete mal olabileceğini söylüyor.
Tokyo'dan Londra'ya doğudan 4 Mart'ta uçan Japan Airlines Boeing 777-300ER ise havada yaklaşık 3 saat daha fazla zaman harcadı. Normalde, şirket Rusya üzerinden batıya uçardı. Ancak hava sahasının kapanması nedeniyle İngiltere'ye ulaşmak için Pasifik boyunca ve Kuzey Kutbu üzerinden seyahat etmek zorunda kaldı.
Kısıtlamalardan önce iki şehir arasındaki ortalama uçuş süresi, 12 saat 12 dakika idi. Ancak Flightradar24 verilerine göre geçen Cuma günü uçuş süresi 14 saat 50 dakikaya ulaştı.
Finlandiya bayraklı taşıyıcı Finnair ise, uçuşları geçici olarak askıya aldıktan sonra Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlamak için daha uzun bir uçuş yolu izliyor.
Flightaware verileri, taşıyıcının, toplam uçuş süresini 12 saat 55 dakikaya çıkaran ve normalde dokuz saatlik normal yolculuğundan yaklaşık dört saat daha uzun olan dolambaçlı bir yoldan uçtuğunu gösteriyor.
13 Saatlik Yolculuk 22 Saat Oldu
Rus charter havayolu şirketi Azur Air 8 Mart'ta Meksika'nın Cancun kentine gitmesi de başka bir örnek. Fightradar24'e göre Azur'un Moskova'dan Cancun'a olan normal rotası yaklaşık yaklaşık 13 saat sürüyor, ancak Çarşamba günkü toplam dolambaçlı yol 22 saat sürdü.
For the Russian airlines that continue to operate international flights, routing is complicated and options are few. https://t.co/wIkRzgtBLU pic.twitter.com/r0Ejr6wl51— Flightradar24 (@flightradar24) March 8, 2022
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