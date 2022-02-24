Petal Haritalar Hızla Gelişmeye Devam Ediyor

Yol haritasını oluştururken kullanıcılarının ihtiyaç ve taleplerine önem veren Petal Haritalar, Türkiye'deki kullanıcılarının, uygulama ve AppGallery üzerinden ilettikleri geri bildirimleri değerlendirerek, 2021 yılında Türkçe navigasyon, uydu görüntüsü ve çevrim dışı haritalar gibi pek çok özelliği hayata geçirdi. Yalnızca bir yıl içerisinde, 40'tan fazla sesli navigasyon dilini desteklemeye başladı. 166 ülke ve bölgeye yayılmış 20 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına ulaşarak büyük beğeni topladı. Kullanıcı arayüzü tasarımıyla Almanya'da Red Dot Design 2021 ödülünü kazandı. Saat tabanlı navigasyon, birden fazla durak eklenebilen rotalar, trafik koşullarına bağlı değişiklik gösteren renk kodları, gizli mod ve dinamik hava durumu efektleri gibi göze çarpan yeni özellikleriyle Petal Haritalar, yeni nesil navigasyon uygulaması olarak öne çıktı.
Petal Haritalar, globalde Foursquare ve TripAdvisor ile yaptığı entegrasyonların yanı sıra, Türkiye Ar-Ge ekibinin lokalde yürüttüğü partnerlik çalışmalarıyla birlikte POI (İlgi Çekici Yer) sayısını 2021'in 2. yarısında 4,4 milyondan 11,4 milyona yükseltti. Bu çalışmayla birlikte Türkiye'de birçok şubesi bulunan 60'tan fazla market, benzin istasyonu, banka, mağaza ve restoran zinciriyle veri entegrasyonu yapılarak kullanıcılara en güncel ve en doğru konum verisinin sağlanması amaçlandı. Ayrıca birçok ajans ve içerik sağlayıcısı ile iş birliği yapılarak veri kalitesi de artırıldı.
Uygulama ara yüzünde de geliştirme yapılarak Varsayılan Harita'nın yanı sıra Trafik Haritası, 3D Harita, Hava Durumu Haritası, Covid-19 Haritası, Video Haritaları, Lezzet Haritası ve Yangın Haritası gibi birçok geliştirme Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu servislere ek olarak haritada konumlandırma, haritada görüntüleme, İlgi Çekici Yer (POI) arama, POI paylaşma, toplu taşıma güncellemeleri, gerçek zamanlı trafik güncellemeleri, trafik kazası raporları, yatay modda sürüş navigasyonu, sürüş rotası planlama (ücretli yollardan veya feribotlardan kaçınma), yansıtmalı gösterge ekranı (HUD) navigasyon servisleri, diğer uygulamaların üzerinde görüntüleme ve COVID-19 güncellemeleri de hayata geçirildi. Petal Haritalar'ı bilinen haritalardan ayıran özelliklerden bir diğeri olan Detaylı Şerit Yönlendirmesi sayesinde ise kullanıcılar rotalarında ilerlerken, erken uyarı yöntemiyle şerit değişiklikleri hakkında önceden bilgilendirilmekte.
Uygulamanın Türkiye'de aktif olan Yakınlarda özelliği ile kullanıcılar, yakınlarında bulunan kafe, restoran, mağaza, market, hastane, banka, alışveriş merkezi ve daha birçok kuruma Petal Haritalar ile ulaşabilirken; bu yerel işletmelerle ilgili yorum bırakabilmekte, fotoğraf ekleyebilmekte ve puanlama yapabilmekteler. Ayrıca kullanıcılar mekanlar için hatalı konum bilgisini düzenleyebilmekte, isim, adres, telefon numarası, web sitesi ve çalışma saatlerini güncelleyebilmekte, kalıcı veya geçici olarak kapatılma bildiriminde bulunabilmekteler.
Huawei Türkiye Ar-Ge ekibindeki Türk mühendisler tarafından geliştirilen Road-User Generated Content (Kullanıcıdan Yol Bildirimleri) özelliği ile kullanıcılar, navigasyonu kullanırken gördükleri kaza, yol çalışması, kapalı yol, çıkmaz sokak, trafik sıkışıklığı ve su taşkını gibi durumları anlık olarak raporlayabilmekteler.
Bunun yanı sıra, Rotada Arama özelliği ile ise kullanıcıların, Petal Haritalar'da oluşturdukları rota üzerinde ihtiyaç duyabilecekleri yerleri kolayca bulabilmeleri için, güzergâh üzerinde yer alan benzin istasyonu, ATM, restoran, tuvalet, market ve dinlenme tesisi gibi mekanlar da rotaya dahil edilebilmekte. Ayrıca kullanıcılar, seyahatleri öncesi konaklama seçeneklerini Petal Haritalar'da kıyaslayarak, aradıkları otellere uygulama üzerinden ulaşabilmekte, Trivago aracılığıyla rezervasyon yapabilmekteler.
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