Petal Haritalar Hızla Gelişmeye Devam Ediyor

Türkçe navigasyon, uydu görüntüsü ve çevrim dışı haritalar, 40 dilde sesli navigasyon, saat tabanlı navigasyon, birden fazla durak eklenebilen rotalar gibi birçok özellikle donatılan Petal Haritalar hızla gelişmeye devam ediyor.