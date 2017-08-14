HBO Hacker'ları Umduklarını Bulamadı!

Game of Thrones gibi dizilerinin yeni bölümleri internete sızmaya devam ederken, TV grubu HBO'nun hacker'ları memnun etmeye niyeti yok!

HBO, Hacker'larla Aynı Oyuna Dahil Olmak İstemiyor
HBO'nun hacker'lara ödeme yapmaya niyeti yok

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Crystal Otelleri'nden özel bir tatil fırsatı!

İlk 2 ay %50 indirim için hemen abone olun!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Toyota'dan Dev Bir Ortaklık Daha!
Samsung'tan Yeni Bir Gear Daha Geliyor!
Öğrencilere Özel Bir Bilene Sor Arıkovanı'nda
Reklam Engelleme Yazılımları Zor Durumda
Galaxy S8'in Parmak İzi Sensörünü "Onardı"

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir