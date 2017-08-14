HBO Hacker'ları Umduklarını Bulamadı!
Game of Thrones gibi dizilerinin yeni bölümleri internete sızmaya devam ederken, TV grubu HBO'nun hacker'ları memnun etmeye niyeti yok!
Ücretli TV grubu HBO, kendisinden 1,5 terabaytlık veri çalan hacker'larla müzakere yapmayacağını söyledi. Hacker'lar sızdırdıkları bir ekran görüntüsünde firmanın 250.000 dolarlık bir ödül teklif ettiğini göstermişlerdi. Ancak bu görüntünün gerçek olup olmadığı şüpheli.
Hacker'lar, HBO'dan para istediklerini net bir dille belirtmiş, "altı aylık maaşımızı bitcoin olarak istiyoruz" demiş ve firmaları hack'leyerek yılda 15 milyon dolar kazandıklarını ileri sürmüşlerdi. Ancak hacker'lar, henüz yayınlanmayan Ballers, Insecure ve henüz tanıtılman komedi serisi Barry'nin bölümlerini internette paylaşmaya başladılar bile. Bunun yanında HBO başkan yardımcısı Leslie Cohen'in eposta arşivi de internette paylaşıldı.
Hacker'lar burada duracak gibi görünmüyor. En son sızıntı, Curb Your Enthusiasm'ın bir sonraki sezonundan bölümler içeriyor.
HBO ise Variety'ye yaptığı bir açıklamada "hacker'lar ile iletişim içinde olmadıklarını, her yeni bilgi ortaya çıktığında yorum yapmayacaklarını" söyledi. HBO daha önceki bir açıklamasında siber güvenlik firmalarının ve kanuni yaptırımın yardımıyla bir adli inceleme gerçekleştirdiğini söylemişti.
Zeynel A. Öztürk
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