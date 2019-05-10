HBO'nun Watchmen'inden İlk Fragman Geldi!
HBO'nun yeni orijinal serisi Watchmen için geri sayım başladı. Yapıma ait ilk fragman yayınlandı.
- Barış Terun
1980'li yıllarda Alan Moore tarafından yazılan ve 2009'da Zack Snyder tarafından sinemaya uyarlanan Watchmen; sinema dünyasının kültleri arasına girdi. Watchmen, şimdiye kadarki en karanlık çizgi-roman uyarlaması olarak kabul edildi. Zack Snyder'ın tarzının ne kadar karanlık olduğuna The 300 ve Batman V Superman: Dawn of Justice filmlerinde de tanıklık etmiştik.
HBO serinin devamını getirmeyi planlıyor. Watchmen dizisi, filmin yeniden çevrimi değil; devamı konumunda şekillenecek. Aşağıdaki satırlar ciddi "spoiler" içeriyor. Eğer Watchmen filmini izlemediyseniz, okumamayı tercih edebilirsiniz.
Soğuk Savaş döneminde geçen yapım, nükleer savaş tehdidi altındaki bir dünyayı konu alıyordu. ABD'li kahramanlar bir bir öldürülüyor ve Rorschach isimli adalet savaşçısı, katilin peşine düşüyordu.
Burada bir parantez açalım. Rorschach aslında kişilik dinamiklerini gösteren bir test. Mürekkep örnekleri kişiye gösteriliyor ve kişinin yaptığı çıkarımlarla bazı tahminlerde bulunuyor. Mürekkep örneğinde bir kişi, bomba görürken başka bir kişi çiçek görebiliyor. Test ismini yaratıcısı Hermann Rorschach'tan alıyor.
Rorschach, sadece ama sadece gerçeğin peşinde olan bir karakter... Filmindeki karakterlerin çoğu ise yalana başvurarak; ortak bir düşman yaratıp, Soğuk Savaş'ın gerçek bir savaşa dönüşmemesi için çaba gösteriyorlar.
Fragmana baktığımızda Rorschach karakterinden ilham alındığını görüyoruz. Lakin bu bildiğimiz Rorschach değil, onun fikirlerini izleyen koca bir topluluk. V For Vendatta filminde, V maskesi takıp onu takip eden insanları fazlasıyla andırıyorlar.
Efsanevi dizi Lost'tan tanıdığımız Damon Lindleof, Watchmen projesinin başında. Yapım, sonbahar aylarında HBO tarafından 10 bölüm olarak yayınlanacak.
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