HBO'nun Watchmen'inden İlk Fragman Geldi!

HBO'nun yeni orijinal serisi Watchmen için geri sayım başladı. Yapıma ait ilk fragman yayınlandı.

  • Barış Terun
HBO'un Watchmen'inden İlk Fragman!

1980'li yıllarda Alan Moore tarafından yazılan ve 2009'da Zack Snyder tarafından sinemaya uyarlanan Watchmen; sinema dünyasının kültleri arasına girdi. Watchmen, şimdiye kadarki en karanlık çizgi-roman uyarlaması olarak kabul edildi. Zack Snyder'ın tarzının ne kadar karanlık olduğuna The 300 ve Batman V Superman: Dawn of Justice filmlerinde de tanıklık etmiştik. 

HBO serinin devamını getirmeyi planlıyor. Watchmen dizisi, filmin yeniden çevrimi değil; devamı konumunda şekillenecek.  Aşağıdaki satırlar ciddi "spoiler" içeriyor. Eğer Watchmen filmini izlemediyseniz,  okumamayı tercih edebilirsiniz.

Soğuk Savaş döneminde geçen yapım, nükleer savaş tehdidi altındaki bir dünyayı konu alıyordu. ABD'li kahramanlar bir bir öldürülüyor ve Rorschach isimli adalet savaşçısı, katilin peşine düşüyordu.

Burada bir parantez açalım. Rorschach aslında kişilik dinamiklerini gösteren bir test. Mürekkep örnekleri kişiye gösteriliyor ve kişinin yaptığı çıkarımlarla bazı tahminlerde bulunuyor. Mürekkep örneğinde bir kişi, bomba görürken başka bir kişi çiçek görebiliyor. Test ismini yaratıcısı Hermann Rorschach'tan alıyor. 

Rorschach, sadece ama sadece gerçeğin peşinde olan bir karakter... Filmindeki karakterlerin çoğu ise yalana başvurarak; ortak bir düşman yaratıp, Soğuk Savaş'ın gerçek bir savaşa dönüşmemesi için çaba gösteriyorlar.

Watchmen | Official Tease | HBOWatchmen | Official Tease | HBO
Tick tock. WATCHMEN debuts this fall on HBO. From Damon Lindelof and set in an alternate history where “superheroes” are treated as outlaws, this drama series embraces the nostalgia of the original groundbreaking graphic novel of the same name while attempting to break new ground of its own. The cast includes Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing, and James Wolk. WATCHMEN is based on the graphic novel co-created and illustrated by Dave Gibbons and published by DC. #HBO #Watchmen Follow Watchmen on Instagram: instagram.com/watchmen Follow Watchmen on Twitter: twitter.com/watchmen Like Watchmen on Facebook: facebook.com/watchmenhbo Subscribe to HBO on YouTube: Don’t have HBO? Order Now: Get More HBO: Get HBO GO: Like on Facebook: Follow on Twitter: Like on Instagram: Official Site:

Fragmana baktığımızda Rorschach karakterinden ilham alındığını görüyoruz. Lakin bu bildiğimiz Rorschach değil, onun fikirlerini izleyen koca bir topluluk. V For Vendatta filminde, V maskesi takıp onu takip eden insanları fazlasıyla andırıyorlar.

Efsanevi dizi Lost'tan tanıdığımız Damon Lindleof, Watchmen projesinin başında. Yapım, sonbahar aylarında HBO tarafından 10 bölüm olarak yayınlanacak.

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