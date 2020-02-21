HDD'ler, Kapasite Açısından SSD'leri Ezip Geçmeye Hazır!

SSD'ler karşısında yeniliyormuş gibi görünen mekanik sabit diskler, bu yeni teknoloji ile birlikte ikinci baharlarını yaşayabilir!

  • Levent Öztürk
HDD kapasiteleri SDD'leri geride bırakabilir!

Dünya genelinde milyonlarca hard disk sürücünün plakalarının arkasındaki firma, yeni nesil bir ısı destekli manyetik kayıt (HAMR) medyası üzerinde çalışmayı bitirdiğini duyurdu. Showa Denko K.K. (SDK) tarafından söylenene göre yeni plakalar her inç karede (yaklaşık 6.45 santimetre kare) 5-6 TB alan yoğunluğuna ulaşabiliyor ve bu da şu andaki plakaların dört – beş katı anlamına geliyor.

Şu anda piyasada bulunan en büyük hard disk sürücüler dokuz dönen diske kadar seçeneğe sahip. Eğer SDK'nın sayıları doğru ise bu, içinde bulunduğumuz on yıl içerisinde 80TB hard disklerin gerçeğe dönüşebileceği anlamına geliyor.

Pek çok satın alma ve birleşmeden sonra günümüzde temel olarak sadece üç tane hard disk üreticisi bulunuyor. Western Digital, Seagate ve Toshiba'nın her biri milyonlarca HDD üretiyorlar ve Google, Microsoft ve Amazon gibi hizmet sağlayıcılarının ihtiyaçlarının artışı ile beraber bu üretim de hızla artmaya devam ediyor.

Günümüzdeki en büyük hard disk sürücüsü, Western Digital'in 20TB boyutundaki Ultrastar HC650'si ve bu ürün SMR adlı teknolojiyi kullanıyor.

Fiyat konusunda ise Terabyte başına en ucuz hard diskin fiyatı 15 dolara yaklaşıyor ve bu da 80TB boyutundaki hard diskin 1.200 solar fiyatına sahip olması anlamına geliyor.

Bu ücret çok yüksek gibi gelebilir ancak özellikle sunucular için potansiyel depolama kapasitesi, güç kullanımı ve genel bakım masrafları, bu ilk harcamayı çok kısa sürede telafi edecektir.

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