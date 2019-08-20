He-Man, Netflix İçin Geri Dönüyor!
Eğer 80'li yılların bu efsane kahramanlarını halen unutamadıysanız, Netflix'in bu sürprizi eminiz çok hoşunuza gidecek!
- Levent Öztürk
Netflix, film yapımcısı Kevin Smith (Clerks, Mallrats) ile Masters of the Universe: Revelation adlı yeni bir He-Man animasyon serisi üzerinde çalışıyor. Projenin liderliğini ve baş yapımcılığını yapacak olan Smith, yeni şovu yıllık Power-Con etkinliğinde duyurdu. Netflix'in, 1980 yılındaki He-Man'in kız kardeşini konu alan Masters of the Universe spinoff'unun tekrar üretilmiş sürümü olan She-Ra and the Princesses of Power'ın aksine Revelation, orijinal animasyon şovunun bıraktığı noktadan devam edecek.
Şov, 80'lerdeki şovun çözülmemiş hikayelerini tamamlayacak, tanıdık karakterleri içerecek ve Smith'in söylediğine göre "He-Man ve İskeletor arasındaki son savaş" olma ihtimali bulunuyor. Mattel Television serinin yapımcılığını üstlenirken, animasyonlar Powerhouse Animation tarafından yapılacak. Ayrıca Powerhouse, Netflix'in Castlevania'sının da arkasındaki isimdi ve eğer o serinin sanat tarzını sevdiyseniz, bunun sizin için iyi bir haber olduğu söylenebilir.
Smith, yeni He-Man serisinin "çocukken görmek istediğiniz Masters of the Universe hikayesi" olacağı sözünü veriyor. Ne yazık ki bu iddiayı doğrulamak için bir süre beklememiz gerekebilir; Netflix henüz Revelation'ın ne zaman sunulacağını duyurmuş değil.
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