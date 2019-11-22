HeartGuide: Giyilebilir Teknolojide Bir İlk

OMRON Healthcare, klinik olarak onaylanmış ilk giyilebilir kan basıncı (tansiyon) izleyicisini piyasaya sürdü. Böylece cihaz, bu onayı alan ilk örnek olarak da tarihe geçti.
Bir akıllı saat şeklindeki HeartGuide, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'da satışa sunuldu. OMRON Healthcare'ten bir yönetici, kan basıncını sürekli olarak izleyen cihazın yüksek tansiyona karşı doktor ve hastaların işini kolaylaştıracağını söyledi. Yöneticiye göre ölümle sonuçlanan kalp krizi ve diğer kardiyovasküler komplikasyonların sebeplerinin başında yüksek tansiyon geliyor. Bunun yanında dünyadaki her üç kişiden biri, yüksek tansiyondan etkileniyor ancak sadece yüzde 50'si bunun farkında. Bunun sonucu olarak her sene 10 milyon kişinin öldüğü belirtiliyor.
OMRON Healthcare yöneticisi, yaşam stilini düzene koyarak ve "kardiyovasküler durumu" yakından izleyerek bu ölümlerin yüzde 80'inin önlenebileceğini düşünüyor.
HeartGuide, saat gibi bileğe takılabilen ilk kan basıncı ölçer olma özelliğine sahip. Cihaz, diğer kan basıncı ölçerler gibi çalışıyor ve kayışı içerisindeki bölümü şişiriyor. Kullanım sıklığına göre cihazı haftada iki veya üç kez şarj etmek gerekiyor. HeartGuide, size gelen bildirimleri gösterebildiği gibi yürüdüğünüz mesafeyi de ölçebiliyor.
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