Heinz'ın Araştırması, Mars'ta Ketçap Yapmanın Hayal Olmadığını Kanıtladı!

Mars'ta ketçap yapmak mümkün olabilir... Heinz, Mars toprağına benzer bir toprak karışımında domates yetiştirmeyi başardı!

Mars'ta ketçap yapmak artık hayal değil!

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