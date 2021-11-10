Heinz'ın Araştırması, Mars'ta Ketçap Yapmanın Hayal Olmadığını Kanıtladı!

The Martian (Marslı) filminde, Mars'ta mahsur kalan astronot Matt Damon hayatta kalabilmek için Kızıl Gezegen'de patates yetiştirmişti. Patates olayının gerçek olma ihtimalinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama Mars toprağında domates yetiştirilebileceği kanıtlandı.
Ünlü ketçap markası Heinz, bir astrobiyolog ekibi ile gelecekte Mars'a yerleşen insan yerleşimcilerin kendi ketçaplarını yapıp yapamayacaklarını öğrenmek için özel bir araştırma çalışması yürüttü. Firma, Florida Teknik Üniversitesi'nden 14 astrobiyolog ile Mars toprağı benzeri bir ortamda domates yetiştirmek için işbirliği yaptı.
Şirket yaptığı açıklamada, "Ekip, markanın tescilli domates tohumlarından, titiz kalite ve lezzet standartlarını geçebilen bir Heinz domates mahsulünü başarıyla elde etti" dedi.
Şu anda Heinz'ın Mars domatesi ile üretilmiş ketçaplarını satın almak mümkün değil, ancak günün birinde Mars'a yerleşecek olan torunlarımız burada patates yetiştirebilirlerse, üzerine dökmek için ketçap bulmakta bir sorun yaşamayacaklar gibi görünüyor.
İki yıldır sürmekte olan projeyi yöneten astrobiyolog Andrew Palmer, "Şimdiye kadar, Mars simülasyonu koşullarında bitki yetiştirmenin yollarını keşfetmeye yönelik çabaların çoğu, kısa vadeli bitki büyütme çalışmalarıydı. Bu projenin yaptığı, uzun vadeli gıda hasadına bakmak oldu. Heinz Domatesi olacak kalitede bir mahsul elde etmeyi başardık" diyor.
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