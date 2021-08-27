Hem Elektrikli, Hem de Kaptansız: İşte Otonom Gemi Yara Birkeland

Yara Birkeland, kargo gemilerinin geleceği olabilir. Tamamen elektrikle çalışan bu kargo gemisi, sessizce yola çıkıyor ve bir kaptana da ihtiyaç duymuyor!

  • Ercan Uğurlu
İşte Kargo Gemilerinin Geleceği: Yara Birkeland

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