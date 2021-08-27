Hem Elektrikli, Hem de Kaptansız: İşte Otonom Gemi Yara Birkeland

Son yıllarda her ne kadar tüm gözler otonomlara odaklanmış olsa da, gelecekte sürücüsüz taşıtlar yalnızca otomobiller olmayacak. Yara Birkeland, kargo gemilerinin geleceği olabilir. Zira bu konteyner gemisi, tamamen pil gücüyle çalışıyor, sıfır emisyon üretiyor ve insanlardan oluşan herhangi bir mürettebata ihtiyaç bulundurmuyor.
İnsansız Gemilere Hazır mıyız?
İstanbul Boğazı'ndan şöyle bir baktığınızda sürekli görebildiğiniz kuru yük gemiciklerine alışkınız. Ancak bunların insansız olduğunu, tamamen mürettebatsız bir geminin olduğunu görme fikri pek de alışkın olduğumuz türden değil. Ancak şimdilerde daha çok sürücüsüz otomobillere odaklanmış olsak da, gelecekte pek çok araç sürücüsüz olacak, bunlara gemiler de dahil.
Norveçli bir şirketin tasarladığı Yara Birkeland, yola çıkmaya hazır. 4 yıllık çalışmanın ardından ilk yolculuğuna hazır hale gelen Yara Birkeland, tamamen mürettebatsız olarak çalışabiliyor ve pille çalışıyor. Gemide pillerden 7 megavat-saatlik enerji elde ediliyor ve bu da gemiye 13 knot veya 15 mph'lik bir azami hız sağlayabiliyor. Bu süreçte 103 konteyner taşınabildiği de verilen bilgiler arasında yer alıyor.
Elbette şimdilik tüm çalışmalar geminin A noktasından B noktasına tamamen insansız olarak ulaşabilmesi için olurken, hala kargo yüklemesi için insan gücüne ihtiyaç var. Fakat geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız Tesla'nın 1.72 cm boyunda insansı robotu Tesla Bot projesi hayata geçer ya da AI şirketi Boston Dynamics'in Atlas robotları kullanıma sunulursa, işte o zaman işler değişebilir.
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