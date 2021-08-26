Matrix 4'ün Resmi İsmi Nihayet Açıklandı: Matrix Resurrections!

Warner Bros., nihayet The Matrix 4'ün resmi ismini açıkladı. Film artık Matrix 4 olarak adlandırılmıyor, resmi adı Matrix Resurrections olacak.
Ne yazık ki, halen izleyebileceğimiz bir fragman yok. Ama Gizmodo ve Deadline dahil olmak üzere birkaç yayının, CinemaCon etkinliğinde bazı görüntüleri izlediği bildiriliyor. Bu yayınlara göre aksiyon dolu sekanslar, orijinalleri tanımlayan şık sinematografi ve kamera çalışmasının yanı sıra yenilenmiş bir enerji dikkat çekiyor.
Lana Wachowski'nin yönettiği Matrix Resurrections'ın başrollerinde, orijinal üçlemenin de başrollerini üstlenen Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss üstleniyor. Eğer bir erteleme yaşanmazsa, Matrix Resurrections 22 Aralık'ta sinemalarda olacak...
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