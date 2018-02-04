Henüz Duyurulmayan Galaxy'lerin Adları Sızdı!
Samsung'un henüz duyurmadığı Galaxy'lerin garip derecede uzun olan listesi, bir geliştirici tarafından ortaya çıkartıldı!
Sızan Galaxy Note 8 Oreo beta yazılımında yapılan keşifler, Samsung'un 2018'de de alabildiğine çok sayıda model tanıtacağını söylüyor.
Samsung, "alt seviye modelleri azaltmaya yönelik bir optimizasyon" üzerinde çalıştığını daha önce iddia etmişti ancak bir XDA geliştiricisinin keşfi, bu "optimizasyonun" pek işe yaramadığını gösteriyor. Ancak geliştiricinin keşfettiği kod adlarının hepsinin telefona dönüşme garantisi de yok. Hatta liste rastgele kod adlarından oluşuyor gibi görünüyor ve bu da listeyi bizler için şüpheli bir duruma düşürüyor.
Listede Galaxy Tab S4 (kod adı gts4llte), Galaxy Tab A 10.1 (gta2xl) gibi gerçekten piyasaya sürülebilecek cihazların adı geçiyor. Adı geçen Galaxy C10 ise Samsung'un elinden kaymakta olan Çin piyasası için yeni bir girişim olabilir.
Bununla birlikte Galaxy J4 ve Galaxy J6 gibi cihazların gerçek olduğuna inanmak zor; özellikle de J5 ve J7'nin sevilmesinin ve Samsung'un bu seriyi küçülteceğini söylemesinin ardından. Yine de her Samsung cihazının neden üretildiğini çözemediğimizi biliyoruz. Bu yüzden Galaxy J4 ve Galaxy J6, piyasadaki J5 ve J7'ye uygun fiyatlı birer alternatif olarak da tanıtılabilir.
Listedeki ilginç bir kod adı olan jackpot ise katlanabilir bir telefon veya alıştığımız amiral gemilerinden daha özel bir cihaz olabilir. astarqlte adlı cihazın, geliştiriciye göre Galaxy S9 Active olma ihtimali yüksek. Kod adındaki "q" harfi, geliştiriciye göre cihazın Snapdragon işlemci kullandığının işareti. star'ın ise standart Galaxy S9 olduğu düşünülüyor.
Bazı kod adları ise ne bir telefona, ne de bir tablete ait gibi görünüyor. Listeyi sizlerle aşağıda paylaşıyoruz. Düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.
- astarqlte – Samsung Galaxy S9 Active (Snapdragon)
- c10lte – Samsung Galaxy C10
- c10plte – Samsung Galaxy C10 Plus
- crown – Samsung Galaxy Note 9
- degasy18wifi
- grandppirislte
- gtaxlad
- gta2xl – Samsung Galaxy Tab A 10.1 2018
- gtesy18lte – Samsung Galaxy Tab E 2018
- gts4llte – Samsung Galaxy Tab S4
- j2y18lte – Samsung Galaxy J2 2018
- j3neolte – Samsung Galaxy J3 Neo
- j3topelte
- j4lte – Samsung Galaxy J4
- j6lte – Samsung Galaxy J6
- j7topelte
- j7toplte
- j8lte – Samsung Galaxy J8
- jackpotlte
- jackpotqlte
- jackpot2lte
- jackpot2qlte
- kellylte
- lugelte
- star – Samsung Galaxy S9
- star2 – Samsung Galaxy S9+
Zeynel A. Öztürk
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