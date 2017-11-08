Her 10 Kodi Kullanıcısından 7'si Korsan Olabilir!
Hollywood telif hakkı liderleri, bu uygulamayı kullanan her 10 kişiden 7'sinin korsan olduğunu iddia ediyor!
Motion Picture Association of America (MPAA) tarafından paylaşılan yeni istatistiklere göre, Kodi media player ile gerçekleştirilen korsanlık, inanılmaz derecelere ulaşmış durumda. Hollywood ile alakalı rollerinin arasında telif haklı materyalleri koruma da bulunan otorite, 26 milyon Kodi kullanıcısının oynatıcıyı korsan içeriklere erişecek şekilde ayarladıklarını söylüyor ve bu da yaklaşık her 10 Kodi kullanıcısından 7'sinin yasa dışı içeriğe ulaştığı manasına geliyor.
İstatistikler, Telif Hakkı İttifakı tarafından Yaratıcı Haklar Komitesi ile birlikte gerçekleştirilen bir panel tartışmasında, MPAA'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Hükümet ve Düzenleme İşleri'nden Neil Fried tarafından sunuldu.
Kim sayıyor?
Buna karşın, Torrentfreak'teki Kodi ile alakalı bazı kişiler istatistiklerin doğruluğuna itiraz ediyorlar. XBMC Kururumu Başkanı Nathan Betzen (XBMC, Kodi'nin önceki ismi), kullanıcıların gizliliği hakkında şöyle bir yorum yaptı: "Ne yazık ki, kullanıcılarla ilgili güncel bir sayı elimde yok, çünkü kullanıcılarımızın ne yaptığını gözlemiyoruz, akış hizmetinde ne kadarının ne yaptığını bilmemizin bir yolu yok. [MPAA'nın] sunduğu sayılar tamamen doğru da olabilir, kafadan atma da olabilir. Doğrulamamızın bir yolu yok."
Durum bu olsa da, Kodi takımı XBMC adı altında çalışırken eklentilerin popülerliğini ölçme yeteneğine sahipti. Ama bu insanların onlarla nasıl etkileşim kurduğuna kadar gitmiyor olabilir.
Kodi eklentilerinin bir çoğunu sunan TVAddons'tan bir konuşmacı, bu açıklamaları yineledi ve sunduğu Kodi eklentilerinde izleme yazılımını "ban'ladıklarını" belirtti. Buna dayanarak, MPAA'nın "gerçek bir istatistiksel veriye dayanmadan ortaya sayılar savurduğunu" söyledi.
Görünüşe bakılırsa, korsan-karşıtı savaşlar bir çok açıdan gerçekleşiyor, MPAA sanatçılarını korumaya çalışırken, TVAddons kendi topluluğunu korumaya çalışıyor ve Kodi de her zamanki gibi yasal ve açık kaynak kodlu kullanımı destekleyen, ama telif haklı ürünler için para ödemek istemeyenler tarafından kötüye kullanılan platform olarak kalıyor.
Eğer 38 milyonluk kullanıcı sayısı istatistiği doğruysa, korsanlığa izin veren eklentilerin çapının ne olduğu fark etmeksizin, kullanıcıları yasal hizmetleri kullanmanın değeri konusunda eğitme konusunda büyük bir ihtiyaç olduğu çok açık.
H. Hüseyin Öztürk
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