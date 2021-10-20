Her 4 Roma İmparatorundan Yalnızca 1 Tanesi Doğal Sebeplerle Ölmüş!

Yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğunda, 4 imparatordan sadece 1'i doğal sebeplerden ölmüş!