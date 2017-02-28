Her Gün Bir Milyar Saat YouTube İzleniyor
YouTube'un yeni paylaştığı istatistikler, popüler video sitesinin inanması güç boyutlarını bir kez daha gösterdi!
YouTube yaptığı açıklamada, izleyicilerin her gün toplam bir milyar saat video izlediklerini belirtti. Bu da dünyanın her köşesinden milyonlarca insan, her gün toplam 100.000 yıla eşit video izliyor anlamına geliyor.
Şirket, ulaştığı bu rekoru henüz açıklamasına rağmen, aslında bir milyar saat rekorunun geçen yıl kırıldığını belitti. YouTube artık toplam kaç defa video seyredildiğine değil, ne uzunlukta izlendiğine önem vereceğini açıkladı. Şirket, bu şekilde elde edilen verinin çok daha isabetli olacağını ve izleyici memnuniyetini daha iyi yansıtacağını düşünüyor.
YouTube hızla büyümeye devam ediyor, ve rakipleri hala video devinin yanına yaklaşabilmiş değil. Ancak bu, YouTube'un kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. Bir çok büyük YouTube kullanıcısına göre sitenin otomatik telif hakkı sistemi hala olması gerektiği gibi çalışmıyor. Sitenin inanılmaz trafiğine rağmen, şirketin abonelik sistemi YouTube Red sadece 1,5 milyon aboneye sahip.
Şirket, yapmayı planladığı değişikliklerle platformu daha cazip hale getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda şirket, önümüzdeki yıl ilk olarak geçilmeyen 30 saniyelik zorunlu reklamları kaldıracağını açıklamıştı.
Ali Ruhi Öztürk
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