Her Hafta 2.000 Şifre Kıran Hacker'ı, Büyük Dikkatsizliği Ele Verdi!

ABD Adalet Bakanlığı, bir botnet kullanarak insanların şifrelerini brute force saldırılarla kıran Ukrayna'lı bir hacker'ı yakaladı. Hacker, Ukrayna'daki elektronik sigara mağazalarına, ev adresini içeren mesajlar attığı tespit edildikten sonra kolayca ele geçirilebildi.
Soruşturma sonucu hacker'ın kullandığı saldırı yöntemleri ile şimdiye kadar 80.000 dolardan fazla para topladığı ortaya çıktı. Glib Oleksandr Ivanov-Tolpintsev isimli hacker ise ifadesinde, kullandığı botnet'in her hafta 2.000 bilgisayarın giriş şifrelerini kırabildiğini söyledi. Topladığı bilgileri karanlık web'de sattığını da itiraf etti. Karanlık web'de satılan bu çalıntı giriş bilgileri vergi sahtekarlığından fidye yazılım saldırılarına kadar birçok yasadışı aktivite için kullanılıyor.
Müfettişler, Ivanov-Tolpintsev'i karanlık web faaliyetlerini sürdürme için kullandığı Gmail adreslerindeki yazışmaları takip ederek yakaladılar. Bu mesajlardan birinde kullanıcının verdiği bir elektronik sigara siparişi bulunuyordu. Siparişte adı ve açık adresi yer alıyordu.
Ivanov-Tolpintsev, Polonyalı yetkililer tarafından Polonya'nın Korczowa kentinde gözaltına alındı ve yargılanmak üzere ABD'ye iade edildi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın