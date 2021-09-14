Her Hafta 2.000 Şifre Kıran Hacker'ı, Büyük Dikkatsizliği Ele Verdi!

Her hafta 2.000'den fazla şifreyi kırdığı ve 80.000 dolardan fazla para topladığı iddia edilen hacker, yaptığı dikkatsizlikten sonra, kendi adına utanç verici bir şekilde yakalandı!