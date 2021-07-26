Çin Komünist Partisi'nden ABD'ye Sert Cevap: "Utanmaz; Kibirli..."

Çin, ABD'nin hack suçlamalarının yersiz olduğunu söylediği sert bir açıklamaya imza attı. Açıklamada ABD, utanmaz ve kibirli olarak tasvir ediliyor!