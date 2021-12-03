Her Şeye Rağmen Half-Life 3'ü Bekliyorsanız, Bir Hüsrana Daha Hazır Olun!

Eğer halen Half-Life 3'ün geleceğini düşünüyorsanız, yeni söylentiler moralinizi bozabilir. Tyler McVicker yeni bir YouTube videosu yayınladı ve burada Half-Life 3 veya başka bir geleneksel (fare ve klavye anlamında) Half-Life oyunu ile markayı devam ettirmek için Valve'da herhangi bir çalışma yapılmadığını açıkça belirtti.
Görünüşe göre yeni bir "geleneksel" Half-Life oyununa kaynak ayırmaya yer yok, çünkü şu anda Valve, şaşırtıcı olmayan bir şekilde tamamen Steam Deck'e odaklanmış durumda. McVicker, Valve'ın Steam Deck'e "çok şey kattığını" söylüyor ve cihaza gösterilen ilgiye bakıldığında bu konuda haklı olduğu söylenebilir.
McVicker'ın söylediğine göre oyun açısından görebileceğimiz en önemli ipucu, Steam Deck'i sergilemek için özel olarak tasarlanmış bir Half-Life çabası olan 'Citadel' kod adını taşıyor. YouTuber'ın söylediğine göre Citadel, Half-Life tabanlı bir nostalji gezisi ve nişancı ve RTS karışımı olacak, Steam Deck kontrolleriyle (fare ve klavyenin aksine) iyi oynamak için tasarlanmış bir çalışma olarak karşımıza çıkacak.
Steam Deck'in büyük odak noktası olduğu ve bu kritik lansmanın doğru yapılması istendiği için Citadel üzerindeki çalışmaların şu an bir kenara bırakıldığı iddia ediliyor. Ancak bu proje görünüşe göre gelecekte devam edecek ve el konsolu için sunulacak.
Bu geleceğin ne kadar uzakta olduğu ise bir başka önemli soru. McVicker ile temasa geçen PC GamesN'e göre, birkaç yıl veya belki bir buçuk yıl olabilir. Bu yüzden en erken 2023 ortalarında beklenebilir.
Bütün bunlar kulağa inandırıcı geliyor. Valve, kesinlikle Steam Deck ile verilen sözleri yerine getirdiğinden emin olmaya odaklanacak ve Citadel olarak bilinen proje, gelecekte el cihazının pazarlama çalışmalarını güçlendirmek ve çok oyunculu beraber oynama (co-op) fikrinden yararlanmak için bir araç olarak sunulacak. Tabi ki Citadel söylentilerinin 2021 başında ortaya çıktığını ve Valve'ın projenin varlığına dair tüm iddiaları reddettiğini unutmamakta fayda var.
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