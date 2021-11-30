Nvidia'nın Yenilenen RTX 2060'ı, Beklenenden Daha Hızlı Olabilir!

Nvidia'nın yeni RTX 2060 grafik kartının geri dönüşü muhteşem olabilir. Bazı iddialara göre, beklenenden çok daha güçlü bir GPU ile karşı karşıya kalacağız. 7 Aralık'ta piyasaya sürülmesi planlanan grafik kartında, iddiaya göre VRAM miktarı 6 GB'dan 12 GB'a çıkacak.
VideoCardz'ın haberine göre (üç farklı kaynaktan doğrulattıklarını söylüyorlar) RTX 2060 hem 12GB belleğe sahip olacak hem de CUDA çekirdeklerinin sayısı 2.176 olacak. Orijinal RTX 2060'ın 1.920 çekirdeğe sahip olduğu düşünülürse, bu yeni grafik kartı son derece güçlü olacak. 184W güç harcayacak olan kartın işlemci hızı 1650 MHz olacak.
Bu iddialarda tutarsız olan tek şey, performans artışının bu kartı RTX 3060 seviyesine yaklaştıracak olması. Nvidia'nın neden böyle bir yola gittiği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Her durumda, daha bütçe dostu olacağından dolayı bu yeni kartın oyuncuları epey memnun edeceğini söyleyebiliriz.
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