Her Yerde Özgür WiFi İçin

Kovid salgını nedeniyle binlerce çalışan kalıcı olarak uzaktan çalışır hale geldi. Bir o kadar da geçici olarak uzaktan çalışan var. Eylül'de okulların açılacağı planlansa da bunun ne kadar süreceği belirsiz, tekrar uzaktan eğitime dönülme olasılığı sözkonusu. Tüm bunlar çalışanların ve öğrencilerin her yerde internete bağlı olmasını gerekli kılıyor. Sürekli güçlü ve güvenli internete sahip olmak ve bunu her yere taşıyabilmek için çözüm ise mobil WiFi (MiFi) cihazları. Kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®'in geniş MiFi ürün ailesi ile özgür WiFi'ı her yere taşımak ve her yerden çalışmak ya da online eğitimi sürdürmek mümkün oluyor.
MiFi cihazları, data hatlı SIM kart takılarak hemen kullanıma açılan ve model tipine göre 10-32 cihaza kadar destek veren ağ oluşturabilen cihazlar. Çok küçük boyutları sayesinde çantada, cepte her yere kolaylıkla taşınabilen ürünler, içinde yer alan şarj edliebilen pil sayesinde elektrik bağlantısı olmadan da çalışabiliyorlar. Bu sayede hareket halinde olan kişiler; tekne, karavan gibi hareketli taşıtlar için en uygun WiFi ağ çözümünü sunuyorlar.
Bol model seçeneği, sağlamlık ve kalite...
TP-Link, her ağ ürünü grubunda tüketicilere farklı model seçenekleri sunan bir marka. MiFi ürünleri için de bu avantaj söz konusu. İhtiyaç, bütçe vb özelliklere göre TP-Link'in farklı MiFi ürünlerinden en uygunu seçilebiliyor. Bu farklı modellerin ortak özellikleri ise sağlamlık, kalite ve kolay yönetim.
Her yere taşınabilen bu cihazların sağlamlığı diğer ürünlere göre biraz daha önemli. TP-Link bu nedenle, malzeme seçiminden başlayarak zorlu test süreçlerine değin cihazların kaliteli ve sağlam olması için çaba sarf ediyor. Ayrıca ürünlerin çalışır hale getirilmesi ve kullanımı da son derece kolay. İçine SIM kart takıldığı an cihazlar aktif hale geliyor ve interneti dağıtmaya başlıyor. Android ve iOS destekli tpMiFi uygulaması ile akıllı telefonlardan hem MiFi cihazı hem de oluşturduğu ağ kolayca yönetilebiliyor.
TP-Link'in farklı MiFi modelleri, farklı hızlara sahip. Yüksek hız gerektiren uygulamalar çalıştıran kullanıcılar daha yüksek bağlantı desteği sunan modelleri seçebilirler. Örneğin pandemi nedeniyle yazlığında kalıcı hale gelen ama sabit internet bağlantısı olmayan, internete bağlanan cihaz sayısı fazla olan bir aile 4G+ Cat11 bağlantı desteğine sahip, 600 Mbps'ye ulaşan hızlar sunan ve 32 cihaza kadar destek veren M7650 modelini tercih edebilir. Böylece ailenin bir ferdi mobil ağa bağlanarak uzaktan işini görürken, çocuklar online eğitimi sorunsuz bir şekilde yapabilir. Daha uygun fiyatlı ürün arayanlar ise M7000 ya da M7200 modeli ile internet sorunlarını çözebilirler.
Her yerde, her zaman, özgür mobil WiFi ağı kurmayı sağlayan MiFi cihazları ile güvenli bir şekilde internete erişilebiliyor. Üstelik telefonların internet ve pil kapasitesi tüketilmeden, tüm aile ya da birlikte seyahat eden arkadaşlar için dosya paylaşma özelliğine sahip, kolay yönetilen ve denetlenebilen bir ağ oluşturulabiliyor.
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