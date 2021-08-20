Her Yerde Özgür WiFi İçin

Uzaktan çalışanlar, yazlıklarda kalıcı hale gelenler, sürekli gezici halde olanlar için her yerde, her zaman ve güvenli bir şekilde WiFi bağlantısı mümkün. TP-Link'in bol model seçenekli mobil WiFi (MiFi) cihazları ile özgür internetin keyfi sürülüyor.

Her Yerde Özgür WiFi İçin

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

POCO F3 ve POCO X3 PRO karşı karşıya

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!
Milli Okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Şampiyonu! Gazoz kimdir, kaç yaşında? Yakından bakalım...
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri

Günün En çok Okunanları
Sony, Yeni Bir El Konsolu, Yeni Bir PlayStation Portable Yapar mı?
Wikipedia'da Nazi Skandalı: Tam 53 Bin Sayfayı Gamalı Haçla Donattılar!
Facebook'tan Yeni VR Uygulaması: Horizon Workrooms İndirmeye Hazır!
Soğuk Yerken Dişler Hassasiyet Gösteriyorsa Dikkat
20 Yıldır Mağarada Yaşayan Adam, Geç de Olsa COVID-19'la Böyle Tanıştı!

 

 