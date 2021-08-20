Her Yerde Özgür WiFi İçin

Uzaktan çalışanlar, yazlıklarda kalıcı hale gelenler, sürekli gezici halde olanlar için her yerde, her zaman ve güvenli bir şekilde WiFi bağlantısı mümkün. TP-Link'in bol model seçenekli mobil WiFi (MiFi) cihazları ile özgür internetin keyfi sürülüyor.