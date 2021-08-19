Samsung, Uygulamalarında Gördüğümüz Reklamı Bırakmaya Hazırlanıyor!

Geçtiğimiz yıl Samsung; Samsung Music, Samsung Pay, Samsung Themes ve Samsung Weather gibi bazı stok uygulamalarında reklam göstermeye başlamıştı. Galaxy akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına cihazların içinde yüklü olarak sunulan bu uygulamalardaki reklam gösterimleri, cihaz sahiplerini bir hayli kızdırmıştı ve hatta bu öfke onları, gelecek dönemlerde Samsung ürünleri alıp almama konusunu sorgulamalarına neden olmuştu. Samsung bu konuya kulak vermiş gibi görünüyor.
Samsung Electronics ve Mobil İletişim Başkanı TM Roh, şirketin bir toplantısı sırasında, bahsi geçen reklamların Samsung'un stok uygulamalarından kaldırılacağını açıkladı. TM Roh, her zaman tüketicilerin sorunlarına kulak verdiklerini belirterek, "Entegre Galaxy ekosistem deneyimini güçlendirmek için oyun ve medya gibi içerik ve reklam hizmetleri alanlarında yeni büyüme fırsatları arıyoruz. Tüketici deneyimini buna dayalı olarak yenilemek en önemli misyonumuzdur," diye konuştu.
Güney Koreli firma, One UI yazılım güncellemeleri ile reklamları kaldırmaya başlayacağını söyledi ancak tam olarak hangi güncelleme olduğunu belirtmedi. Yani reklamların tam olarak kalkması için tüketicilerin biraz daha beklemesi gerekebilir.
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