HERE Technologies İle Navigasyon Değişiyor
HERE Technologies, Talep Üzerine Navigasyon teknolojisi ile uydu navigasyonunu daha akıllı hale getiriyor!
Aracınızın uydu navigasyon sistemi yakın gelecekte çok daha akıllı olabilir. CES 2019'da boy gösteren HERE Technologies, HERE Navigation on Demand (Talep Üzerine Navigasyon) teknolojisi ile araç üreticilerinin daha kolay bir şekilde akıllı ve sezgisel deneyimleri sunabilmesini sağlamayı amaçlıyor.
HERE, kendisine ait olan teknolojinin dünya çapında yüz milyondan fazla sayıda araçta kullanıldığını belirterek yeni teknolojinin araç üreticilerine her bir model için kolaylıkla çalışacak ve çok büyük maliyetler gerektirmeden farklı formlara uyarlanabilecek bir çözümü vaat ettiğini belirtiyor.
Şirket aynı zamanda Amazon ile yaptığı bir anlaşmayı da duyurarak Navigation on Demand sistemine Amazon'un dijital asistanı Alexa'yı da entegre edeceğini açıkladı. Bu sayede kullanıcılar daha derin sesli komut desteğine kavuşacaklar.
Talep Üzerine Navigasyon
HERE Technologies, Talep Üzerine Navigasyon'un dünya üzerindeki ilk Servis Olarak Yazılım (SaaS) bazlı navigasyon çözümü olduğunu ve işletmeler için bağlantılı servis çözümü olduğunu belirtiyor, bir başka deyişle bu da Servis Olarak Navigasyon (NaaS) ismi ile biliniyor. Bu ise servisin entegre navigasyon çözümlerinin faydalarını yaygın şekilde kullanılan mobil ve akıllı telefon haritalama araçlarının gücü ile birleştirmesini sağlıyor. Bu, araç üreticilerinin araç içi bilgi ve eğlence deneyiminin tedarik ve geliştirme sürecini kolaylaştırabilecekleri ve bu sürecin her aşamasındaki maliyetini aşağı çekebilecekleri yeni bir platformun oluşmasını sağlıyor.
Bu şekilde bir "tek aşamalı" çözümü kullanmak, araç üreticilerinin yeni modellerde özelliklerin kaybetmeleri riskini ortadan kaldırıyor ve var olan modeller için yazılım güncellemesi yayınlamak başlı başına bir mücadele konusu olmaktan çıkıyor.
HERE Technologies'in başında bulunan Edzard Overbeek, bu gelişmeyi "HERE Talep Üzerine Navigasyon, araç içi navigasyonun yeniden icadı ve bağlantılı araçlarının çağının başlangıcıdır." sözleri ile yorumluyor. "Bizim çözümümüz araç üreticilerine en rekabetçi navigasyon deneyimlerini pazarlarında sunabilmeleri açısından gereksinim duydukları esneklik ve çevikliği sağlıyor. Dahası, bu çözüm araç üreticilerinin kendi iş modellerini yaratma özgürlüğünü sağlayarak kendi stratejilerini desteklemelerini sağlıyor."
Doğan Kürşat Aktaş
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