Here'dan Google Maps'e Karşı Atak!
Google Maps'in web siteleri için yaptığı değişiklik, rakip harita hizmetini harekete geçirdi!
Restoran ve küçük şirketlerin sokak adreslerini, kendi web sitelerinde Google Maps üzerinden gösterdiğini fark etmişsindir. Bu tür siteler, geçtiğimiz günlerde Google'ın yaptığı bir değişiklikle eşekten düşmüş karpuza döndüler. Sebebi basitti: Teknoloji devi, Maps'le ilgili API erişimi için bir kredi kartı ve Google Cloud hesabı istemeye başladı.
Bu karmaşadan faydalanmak isteyen Here Maps, yeni "freemium" planlıyla Google Maps'e kıyasla çok daha fazla sayfa gösterimine izin veriyor. Üstelik kredi kartı bilgisi de istemiyor. Bir süre önce Nokia'nın bir parçası olan Here, artık bir dizi Alman otomobil üreticisinin elinde bulunuyor. Google Maps ile ayda sadece 28.000 ücretsiz sayfa gösterimine izin verilirken Here, ayda 250.000 gösterime izin veriyor. Üstelik geliştiriciler, Here API'sı ile artık herkese açık, gizli, ücretsiz veya ücretli uygulamalar geliştirebiliyorlar. Here, yeni işlevleri için kredi kartı istemediğinin özellikle altını çiziyor.
Google, yeni ücretlendirmenin çoğu ücretsiz kullanıcıyı etkilemeyeceğini söylüyor ancak blog'daki yorumlara baktığımızda birçok geliştiricinin üzüldüğü açık. Geliştiricilerin tek seçeneği elbette Google Maps değil. TomTom, MapBox, Bing Maps ve OpenMaps, seçeneklerden sadece bazıları. Yine de Here, küçük şirketler için çoğu hizmete göre daha eksiksiz görünüyor.
Web siteleri Google Maps yerine Here'a geçmeye başlarlarsa, Google bu adımından vazgeçebilir.
Zeynel A. Öztürk
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