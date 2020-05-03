WhatsApp'ın Bir Sonraki Büyük Yeniliği Yolda

WhatsApp'ı yakında birden fazla cihazda kullanmanız mümkün olabilir. Yeni bilginin kaynağı, uygulamanın en son beta sürümündeki işaretler.
Birden fazla cihazda oturum açma işlevinin popüler mesajlaşma uygulamasına geleceğine dair işaretleri daha önce de görmüştük. Böyle bir işlev, birden fazla mobil cihaz kullananların çok işine yarayabilir.
En son keşifte ortaya çıkan yeni oturum açma ekranı, yeni bir cihazda oturum açarken mobil veriyi mi yoksa Wi-Fi'yi mi kullanacağınızı soruyor. Bu ekranda mobil veriyi kullanmanız halinde "veri planınızdan büyük miktarda kullanımda bulunulabileceği" belirtiliyor. Bu, sohbet geçmişi, resimler gibi verilerinizin yeni cihaza aktarılacağı anlamına gelebilir. WhatsApp'ın bu verileri aktarırken kendi sunucuları üzerinde depolayıp depolamayacağı, yeni cihazınıza nasıl aktaracağı ise tam olarak belli değil.
Bugün WhatsApp'a başka bir cihazda oturum açtığınızda, ilk cihazdaki oturumunuz otomatik olarak kapatılıyor. İşlevle ilgili gelişmeler bu hızla devam ederse, WhatsApp kullanıcıları çok geçmeden çoklu cihaz desteğine kavuşabilirler.
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