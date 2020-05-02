Zoom, U Dönüşü Yaptı; "300 Milyon" İddiasını Farklı Bir Boyuta Taşıdı.

Video konferans uygulaması Zoom, keskin bir U dönüşü yaparak, "günde 300 milyon kullanıcı" iddiasından vazgeçti.

Zoom, "300 Milyon" İddiasında Değişiklik Yaptı

Zoom, geçtiğimiz haftalarda "günlük 300 milyon kullanıcıya" ulaştığını iddia etmişti. Firma daha sonra bununla ilgili blog gönderisini sessizce güncellemiş ve 300 milyon kullanıcı iddiasını kaldırmıştı. Şimdi ise firma, "300 milyon günlük Zoom toplantı katılımcısı" olduğunu iddia etti.

Günlük aktif kullanıcı ile "toplantı katılımcısı" arasında önemli bir fark var. İlkinde her kullanıcı günde bir kez sayılırken diğerinde aynı kullanıcı, günde birden fazla kez sayılabilir. Örneğin günde birkaç toplantıya katılmanız halinde, birkaç kez "toplantı katılımcısı" olarak sayılabilirsiniz. Bu yüzden toplantı katılımcılarını günlük kullanıcı sayısı olarak vermek, yanıltıcı ve rakamları olduğundan şişkin gösteren bir davranış olacaktır.

24 Nisan'da blog gönderisindeki cümleyi düzelten Zoom, yanıltıcı iddiayla ilgili soruya cevap verirken durumu itiraf etti:

"Düzenleme 4/29/20: Bu blog başlangıçta toplantı katılımcılarına 'kullanıcılar' ve 'kişiler' olarak atıfta bulundu. Bu bizim tarafımızdaki bir gözden kaçırma idi."

Firmanın Zoom'daki güvenlik ve gizlilik sorunlarını onardığı 90 günlük "işlev eklememe" süreci devam ediyor.

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