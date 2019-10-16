Hey Google, Ekranın Açık Kalmasına Yol Açabiliyor

Bazı Android kullanıcıları, Google Asistan'ı çağırdıktan sonra cihazın ekranda sorun yaşadıklarını rapor ediyorlar!

Hey Google, Ekranın Açık Kalmasına Yol Açabiliyor

Bazı Android'li telefon ve tablet kullanıcıları, Google Asistan'ın ekranın sürekli olarak açık kalmasına yol açtığını söylüyorlar. Kullanıcılara göre sorun, asistanın "hey Google" sözcüklerini duymasının ardından yaşanıyor.

Sorun, özellikle Google Home akıllı hoparlör gibi aynı komutla uyanan Google cihazlarına sahip olanlar için can sıkıcı olabiliyor. Android Police web sitesinden birkaç çalışan, komutun başka cihaza söylendiğinin algılanmasının ardından cihazın tekrar uykuya geçmediğini söylüyorlar. Bu durum, pil tüketiminin hızlanmasına yol açtığı gibi, ekranı açtığından güvenlik risklerini de davet ediyor. Ekranın sürekli açık kalması, özellikle LCD ekranlarda "ekran yanması" sorununu (ekrandaki öğelerin ekranda iz bırakması) da tetikleyebiliyor.

Sorunun en çok Google Pixel ve Google Home cihazlarını etkilediği anlaşılıyor. Bununla birlikte sorun yaşadığını söyleyen bir OnePlus 6T kullanıcısı da var. Google'dan sorunla ilgili bir açıklama, henüz gelmedi.

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Hey Google, Ekranın Açık Kalmasına Yol Açabiliyor

 

 