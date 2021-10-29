Heyecanla Beklenen HONOR 50 Tanıtıldı!

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, dünyanın çeşitli pazarlarında düzenlenen etkinliklerle Google servisleriyle donatılmış olan HONOR 50'nin piyasaya çıkışını duyurdu. Qualcomm'un SnapdragonTM 778G işlemcisine sahip olan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan HONOR 50, tasarımı ve yenilikçi vlog yetenekleri ile kendi kategorisinde standartları yükseltiyor.
HONOR Device Co, Ltd CEO'su George Zhao, "HONOR'un Ağustos 2021'de Çin'de yüzde 16,2'ye ulaşan pazar payı, dünya genelindeki başarıya olan güvenimizi artırıyor. Küresel endüstri lideri ortaklarımızla iş birliği yaparak estetik ve teknolojiyi bir araya getirme mirasını sürdürdüğümüz yeni akıllı telefonumuz HONOR 50, kamerası, tasarımı ve performansıyla bir dizi etkileyici yeniliği beraberinde getiriyor" dedi.
Kamerası üstün vlog deneyimi sağlayacak
HONOR 50, tek seferde çekilecek vlog deneyimini bir sonraki seviyeye taşımayı hedefliyor. Kullanıcılar, 90 derece görüş açısına sahip 32MP ön kamera sayesinde, daha fazla insan ve manzara yakalayarak etkileyici selfieler ve videolar çekebilir. Profesyonel dörtlü arka kamera sistemine sahip olan HONOR 50, 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası ile geliyor. Bu sayede hava karardığında bile kullanıcıların ultra netlikte fotoğraf ve video çekmesine olanak sağlıyor.
Profesyonel video kayıt deneyimi
Kullanıcılara farklı açı ve perspektiflerden içerik çekme konusunda daha fazla esneklik sağlayan HONOR 50'nin ön ve arka kameraları aynı anda kullanan altı çoklu-video çekim moduyla kameralar arasında geçiş yapılabiliyor ve profesyonel bir kayıt deneyimi yaşanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca telefonun güzellik modunu uygulayabilir, videolardan fotoğraf çekebilir ve tüm çekimlerinde kamera özelliklerinde yer alan önceden ayarlanmış video hikayesi şablonlarını kullanabilirler.
Ayrıca, Bluetooth üzerinden bağlanan kablosuz kulaklıklar, video çekimi sırasında kablosuz mikrofon olarak kullanılabilir. İçerik üreticilerin bu sayede video çekerken daha iyi ses alarak zahmetsiz bir vlog deneyimi yaşaması mümkün.
En son tasarım trendlerini yakalayan HONOR 50, ön kısmında ultra ince bir çerçeveye sahip. Klasik çift lensli refleks kamerayla gelen HONOR 50'nin, bir çift göze benzeyen çift halkalı bir kamera tasarımı var.
Çarpıcı ekran özellikleri
HONOR 50'un OLED ekranı 2340x1080 yüksek çözünürlükte ve 6,57 inç ve 75 derecelik bir kavise sahip. 1,07 milyar rengi gösterebilen bu ekran, DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsayarak çarpıcı görseller, keskin ve net ayrıntılar sunuyor.
Akıllı telefon, 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızına ek düşük gecikme süresi ile başarılı bir oyun performansı sunuyor. Akıllı dinamik yenileme hızıyla, kullanıcılar ekrandaki eylemlere göre yenileme hızını ayarlayarak güç tüketiminden tasarruf edebiliyor.
Hızlı şarj ve performans
HONOR 50, 4.300 mAh pili kapasitesi ile tam gün kesintisiz kullanımı kolayca çıkarabiliyor. Ayrıca 66W HONOR SuperCharge teknolojisiyle birlikte verilen şarj cihazı kullanılarak bataryanın sadece 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulmasını sağlıyor.
Önceki nesle kıyasla CPU ve GPU performansını yüzde 45, yapay zeka işlem gücünü yüzde 123 oranında artıran Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G yonga setiyle gelen akıllı telefon, benzersiz bir grafik hızlandırma teknolojisi olan GPU Turbo X ile oyun oynadığınızda güçlü bir performans sunuyor.
HONOR 50, geleneksel renklerin ötesine geçiyor ve kar kristallerinden ilham alan ve elmas benzeri bir görünüm sunan Frost Crystal rengine ek Zümrüt Yeşili ve Gece Yarısı Siyahı seçenekleriyle geliyor. Akıllı telefonun, kısa bir süre sonra Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.
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