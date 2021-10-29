Heyecanla Beklenen HONOR 50 Tanıtıldı!

HONOR, derece görüş açısına sahip 32MP ön kamera sayesinde tek seferde eşsiz bir vlog deneyimini sunmayı hedeflediği yeni akıllı telefonu HONOR 50'yi dünya genelinde tanıttı.

Heyecanla Beklenen HONOR 50 Tanıtıldı!

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Heyecanla Beklenen HONOR 50 Tanıtıldı!

 

 