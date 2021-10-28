Seagate'in Dev Kapasiteli Sabit Diski İçin Geri Sayım Başladı!

Seagate'in bir süredir 20 TB kapasiteli HDD üzerinde çalıştığı biliniyor. Tüketici pazarında özellikle son yıllarda SSD'lerin hüküm sürdüğünü görsek de geniş kapasite ihtiyacını karşılamak için fiyat/performans noktasında HDD'lerin yerini tutamadıkları açık. İki format arasındaki rekabeti körükleyecek yeni disk ise Seagate'in 20 TB'lık HDD'si olacak.
Seagate'in 20 TB HDD'si için çok beklememiz gerekmeyecek. Seagate CEO'su Dave Mosley'in yaptığı açıklamaya göre, 20 TB sabit disk üretiminin kapasitesi eylül ayı itibariyle artırılmış ve Mosley, müşterilerin ilgisinden dolayı bir hayli heyecanlı. Bu da 20 TB Seagate HDD'yi çok geçmeden raflarda görebileceğimiz anlamı taşıyor.
Seagate'in 20 TB kapasiteli HDD'sinde 2 boyutlu manyetik kayıt kafaları (TDMR) ile dikey manyetik kayıt (PMR ) teknolojileri kullanılıyor. Bu HDD'ler büyük ölçekli veri merkezlerinin elini bir hayli rahatlatacakken, öte yandan çok geniş depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcıların da tercih etmek isteyecekleri seçenek olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın