Heyecanlandıran Apple AirPods 3 İddiaları
Apple'ın sıradaki kablosuz kulaklığı AirPods 3, iddiaya göre 2019 sonunda, bazı "bomba" özelliklerle gelecek!
- Ercan Uğurlu
Apple, kısa bir süre önce AirPods 2 kulaklıklarını tanıttı, ancak beklediği etkiyi yaratamadı. Zira yeni kulaklıklarda, eskisine oranla büyük bir değişim yoktu. Daha önce sizlerle AirPods ve AirPods 2 arasındaki farkları paylaşmıştık. Fakat gelen yeni iddialara göre Apple, bu kez AirPods 3 kulaklıklarıyla büyük ilgi görecek.
AirPods 3'ün 2020 yılında satışa çıkması bekleniyor, fakat gelen bilgilere göre bu tarih öne alınacak. Apple'ın bu yeni kulaklıklarını bir ihtimal 2019 sonunda satışta görebiliriz. Öte yandan özellik bakımından da yeni kulaklıklarda önemli bir değişim olması bekleniyor.
Apple, AirPods 3'te gürültü engelleme özelliğine hazırlanıyor. AirPods'larda kullanıcılardan gelen en büyük şikayetler arasında kulaklığın çevre gürültülerinden etkilenmesi varken, Apple yeni kulaklığı ile bunu çözmeye çalışacak. Ancak tabii ki bu biraz muamma...
Zira halihazırda AirPods'lar pil ömürleriyle de oldukça eleştiriliyor. Eğer AirPods 3, gürültü engelleme özelliğine sahip olursa, bu daha fazla pil ihtiyacı doğuracak. Apple'ın buna hazır olup olmadığı ise şimdilik merak konusu. Bunun cevabını elbette önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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