HMD Global, 99 Euro'ya Nokia 2.2'yi Tanıttı
Ucuz fiyatlı akıllı telefon olarak lanse edilen Nokia 2.2, yalnızca 99 Euro fiyat etiketiyle tanıtıldı!
- Ercan Uğurlu
Daha önce çokça sızıntıya uğramış olan Nokia 2.2, sonunda tanıtıldı. HMD Global tarafından düşük bütçeli bir model olan Nokia 2.2, böylece uygun fiyatla kullanıcıların rahatlıkla satın alabileceği bir akıllı telefon olacak. Peki, Nokia 2.2'nin özellikleri ne?
99 Euro fiyatla satışa sunulan Nokia 2.2, MediaTek Helio A22 işlemciden güç alıyor. 2 GHz frekansında çalışan 4 çekirdekli yapıda tasarlanan bu işlemcinin yanı sıra, cihazın 2 GB ve 3 GB RAM seçenekleri yer alıyor. Yine seçime bağlı olarak 16 GB ve 32 GB gibi depolama kapasiteleri de mevcut.
Nokia 2.2'nin ekranı 5.71 inç boyutunda. 19:9 en- boy oranı sunan ekranın hemen üzerinde 5 MP ölçüsünde bir ön kamera yer alıyor. Telefonun ana kamerası da 13 MP ve AI destekli. Böylece fotoğraf çekimlerinde yapay zeka kullanılabiliyor.
Nokia 2.2, Android One programı dahilinde geliyor. Yani en son Android güncellemelerini hızlıca alacak olan telefon, 3 yıl boyunca Android güvenlik güncellemelerini de sorunsuz olarak alabilecek.
Şu an 2 GB RAM ve 16 GB hafıza seçeneğiyle 99 Euro fiyatla satışa sunulan Nokia 2.2, ülkemize ne zaman ve ne kadar fiyattan girecek, şimdilik bilinmiyor.
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