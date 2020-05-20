Hollanda Ulusal Enstitüsü, COVID-19 Savaşında AMD'yi Seçti

AMD, yaptığı açıklamayla birlikte Hollanda Ulusal Atomaltı Fiziği Enstitüsü Nikhef'in COVID-19'a karşı sürdürülen savaşta seçildiğini duyurdu.

Hollanda, COVID-19 Savaşında AMD'yi Seçti!

AMD, yaptığı açıklamayla birlikte Hollanda Ulusal Atomaltı Fiziği Enstitüsü Nikhef'in COVID-19'a karşı sürdürülen savaşta hesaplamalar için kullanacağı bilgisayar kümesinde kullanılacak sistemler için seçildiğini duyurdu.

Özellikle bilim alanında parçacık fiziği ve yerçekimi dalgaları ile ilgili kullanılan Amsterdam'daki veri merkezi, Washington Üniversitesi'nin sürdürdüğü ve protein yapılarını ortaya çıkarmaya çalışan Rosetta@Home projesi için işlem gücü sağlıyor.

Lenovo'nun ThinkSystem SR655 tabanlı sistemleriyle Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden(CERN) gelen artan veri akışını karşılayabilmek için, geçtiğimiz hafta içerisinde 3800'den fazla AMD EPYC çekirdeği ve 31 terabayt bellek barındıran dört sistem, veri merkezine yerleştirildi.

Nikhef geçtiğimiz sene de veri merkezini AMD EPYC ile güçlendirilen Dell EMC PowerEDge R6415 sunucularla genişletmişti.

Açıklamayla birlikte AMD, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ve Penguin Computing'in işbirliği ile geliştirilen, laboratuvarın yüksek performanslı bilgi-işlem kümesini de yenileyeceğini duyurdu. Bu bilgi-işlem kümesi, COVID-19 araştırmaları için kullanılacak ve ABD'deki bilim insanları için ücretsiz bilgi-işlem hizmeti sağlayacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

iPhone dünyayı nasıl değiştirdi?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
21 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, cep telefonu ve kulaklık
20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Samsung Galaxy A70 cep telefonu fırsatı
Netflix'ten yeni bilim kurgu dizisi "Snowpiercer" geliyor! Konusu nedir?
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Şaşırtan deney! Bilim insanları insan beyinli fare yarattılar! İşte sonuç!
Teröristin iPhone'unu, Apple'ın Yardımı Olmadan Kırmayı Başardılar
Microsoft, Build 2020 Etkinliğinde Çok Sayıda Yeni Sürprizini Tanıttı
Roketler Nasıl Çalışıyor; Fırlatılırken İçlerinde Neler Oluyor?
2021 Oscar Ödül Töreni Ertelenecek mi?

 

 