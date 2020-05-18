Koronavirüs Salgını (COVID-19), Dünyanın Bu Bölgesini Çok Kötü Vurabilir

Şu anda, Dünya'nın geri kalanı ile karşılaştırıldığında Afrika'da göreceli olarak çok daha az Koronavirüs, yani COVID-19 vakası bulunuyor. Ancak yeni bir modelleme, önümüzdeki aylarda kıtanın muazzam bir enfeksiyon dalgası ile karşılaşacağını gösteriyor. BMJ Global Health üzerinde yayımlanan yeni araştırmaya göre salgının ilk yılı içerisinde Afrika'da neredeyse çeyrek milyar kişi hastalığa yakalanabilir ve ölüm sayısı 190.000'e kadar çıkabilir.
Araştırma, bu sayıların sağlık sistemlerini zorda bırakmak için yeterli olacağını öneriyor. Araştırmaya göre 220 milyon kişi veya WHO Afrika Bölgesindeki 1 milyar kişinin %22'si ilk 12 ay içerisinde hastalığa yakalanacak. Nijerya'nın en fazla sayıda enfeksiyonla karşılaşması ve ardından da Cezayir ve Güney Afrika'nın gelmesi bekleniyor. Moritanya, Seyşel ve Eritre'nin ise en az vakayı yaşayacağı tahmin ediliyor.
14 Mayıs itibariyle Afrika'daki 53 ülkede de COVID-19 vakası gözlemlendi ve toplamda 68.126 vaka bulunuyor. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse küresel olarak 4.308.800 vaka bulunuyor ve sadece ABD'de 1,39 milyon COVID-19 vakası yaşandı. Bu yüzden Dünya'nın geri kalan kısmına göre Afrika'da şu anda ortaya çıkan sayılar çok yüksek değil.
Ancak göz önünde bulundurulması gereken başka etkenler var. Öncelikle modeller, salgının Afrika'da daha uzun süre kalacağını ve muhtemelen birkaç yıl boyunca devam edeceğini öngörüyor. İkinci ve en önemli durum ise, pek çok Afrika ülkesinde salgının yüksek olasılıkla hastanelerin kapasitesini aşacak olması. Afrika pek çok farklı ülkeye sahip devasa bir kıta olsa da yoğun bakım ünitelerinin dağılımı eş değil ve pek çok kırsal topluluktan uzakta yer alıyor.
Eğer bu yeni modelleme haklı çıkarsa, pek çok Afrika ülkesinde sağlık sistemleri muazzam bir mücadele ile karşı karşıya kalacak demektir...
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