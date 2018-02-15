HomePod, Koyduğunuz Yerde İz Bırakabilir!
Apple'ın yeni HomePod'unun ahşap eşyalarınızın üzerinde iz bıraktığı ortaya çıktı; sorunu Apple da kabul etti!
- H. Hüseyin Öztürk
Apple'ın beyaz cihazların ve çevre birimlerinin minimalist görünümünden hoşlandığı bir sır değil. Firma, HomePod akıllı hoparlörünü sadece beyaz eşyalar üzerinde test ettiyse, belki de bu pek şaşırtıcı olmamalı. Ama görünüşe bakılırsa cihaz, tahta yüzeyler üzerinde pek iyi bir etki yapmıyor.
Wirecutter'ın bir incelemesine göre HomePod, ahşap bir yüzenin üzerine koyduğunuzda ve bir süre sonra oradan kaldırdığınızda, altında beyaz bir halka şeklinde iz kalıyor. Siri'li akıllı hoparlörün sert bir yüzeye konması gerekiyor ve bir kumaş üzerine konması sesi olumsuz etkiliyor.
Apple, sorunun gerçekliğini doğruladı ama sebebinin ne olduğunu henüz açıklamadı. Görünüşe bakılırsa, bu izler birkaç gün içerisinde kayboluyor, ve eğer kaybolmazsa, kullanıcılar "yüzeyi üreticinin tavsiye ettiği yağlama yöntemi ile temizlemeliler." Yine de siz siz olun, bu sorunun tam olarak neden kaynaklandığı açıklanana kadar ve daha kesin bir çözüm bulunana kadar HomePod'unuzu pahalı ahşap eşyaların üzerine koymayın.
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