Honda'nın Yeni Robotları Hem Yetenekli, Hem Şirin!
Honda'nın yeni konsept robotları, yetenekleri kadar görünümleri ile de kendilerine hayran bıraktırıyor...
CES 2018'de Honda, 3E Robotics konsept robotlarını açığa çıkaracak. Bu robotlar özellikle hareket konusunda sorun yaşayan insanların hayatını daha kolay hale getirmeye yönelik robotlar. Toplamda dört robot var: 3E-A18, şefkat göstermesi için tasarlanmış bir arkadaş robot, 3E-B18 ise hem kapalı hem açık alanlar için tasarlanmış bir hareket iskemlesi. 3E-C18, kargo alanı bulunan bir hareket aracına benziyor, 3E-D18 ise otonom bir off-road aracı.
Bunlara ek olarak Honda, CES'te Mobile Power Pack World'u gösterecek, bu da EV'lere odaklı. Bunda, elektrikli araçlar için taşınabilir ve değiştirilebilir batarya paketleri bulunuyor, ayrıca doğal bir afet durumlarına göre şarj yöntemleri bulunuyor.
Bu robotların insanlara yardım ettiğini düşünmek inanılmaz, ama tasarımları da gerçekten çok hoş. Çoğu zaman bu tarz araçların görünüşü ikinci plana atılır, ama aslında insanların etkileşim kurmak isteyip istemeyeceği konusunda görünüşleri çok belirleyicidir. Bu robotların her biri çok şirin görünüyor ve insanların evlerinde yardımcı olarak bulundurmak isteyecekleri sempatiyi kazanacak gibi...
H. Hüseyin Öztürk
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