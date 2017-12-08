Honda'nın Yeni Robotları Hem Yetenekli, Hem Şirin!

Honda'nın yeni konsept robotları, yetenekleri kadar görünümleri ile de kendilerine hayran bıraktırıyor...

Honda'nın Yeni Robotları Hem Yetenekli, Hem Şirin!

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