Honor 10X Lite Tanıtıldı: İşte Honor 10X Lite Özellikleri

Huawei'nin alt markası olan Honor, yeni telefonu Honor 10X Lite'ı resmi olarak tanıttı. Telefonun ön yüzü, güncel pek çok telefonda olduğu gibi neredeyse tamamen ekrandan oluşuyor. Ekranın üst kısmındaki delik ise, tabii ki selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.
Bahsettiğimiz selfie kamerası, 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Arkada ise, 4 lensten oluşan bir kamera sistemine yer verilmiş. Bunlar, 48 megapiksellik ana lens, 8 megapiksellik ultra gemiş açı lensi, 2 megapiksellik makro lens ve 2 megapiksellik derinlik lensi.
Honor 10X Lite'ın 6.67 inçlik ekranı, 2.400 x 1.080 (FullHD+) çözünürlüğe sahip. Telefonun kalbinde, Huawei'nin kendi işlemcisi olan Kirin 710A yatıyor. Ancak bu işlemciye eşlik eden RAM miktarı, Honor tarafından açıklanmış değil.
128GB dahili depolama alanı sunan Honor 10X Lite, bununla birlikte microSD bellek kartı kullanımına da izin veriliyor. Android 10 ile kutusundan çıkacak olan telefonun pil kapasitesi ise 5.000mAh. Ayrıca telefon, 22.5W hızlı şarj desteğine de sahip. Bataryanın kapasitesine bakıldığında, Honor 10X Lite'ın oldukça uzun bir kullanım süresi sunacağı kesin gibi görünüyor.
Honor, yeni telefonu Honor 10X Lite'ın ne zaman piyasada olacağı hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Aynı şekilde, bizi nasıl bir fiyat etiketinin karşılayacağını da henüz bilmiyoruz.
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